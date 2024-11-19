В Испании продолжается ликвидация последствий наводнения, есть риск заражения питьевой воды

В испанской Валенсии продолжается очистка канализационной системы после сильного наводнения. Коммунальные службы очистили 60% системы в Пайпорте, но проблемы с водоотведением сохраняются.

В испанской Валенсии продолжаются очистительные работы после сильного наводнения. Коммунальные службы удаляют засохшие потоки грязи, которая попала в канализацию. Об этом УНН пишет со ссылкой на Euronews. Детали В Испании продолжается ликвидация последствий сильного наводнения. Мусор и потоки грязи забили стоки во многих городах Валенсии, и они все еще непригодны для использования. Чтобы удалить засоры, рабочие подают воду под давлением, чтобы размягчить грязь и втянуть ее через другую трубу. В пострадавших районах задействованы не менее 100 автогидроподъемников, из них 25 - в муниципалитете Пайпорта. На данный момент очищено 60% канализационной системы Пайпорты, но канализационные трубы еще не осушены. В Пайпорте существует серьезная проблема с канализацией. Поэтому мы не можем сливать воду или отходы в канализацию, так как это усугубит проблему - заявила Мария Исабель Альбалат, мэр Пайпорты. Кроме того, гаражи до сих пор полны грязи, что может привести к утечкам в сети водоснабжения. Местные жители присоединились к работам по очистке и вручную вычищают помещения от глины, смешанной с водой. При этом были проведены многочисленные пробы питьевой воды, которые показали – вода пригодна для использования. По словам представителей испанского здравоохранения, инфекций было обнаружено мало, а те, что были, оказались незначительными. Напомним Правительство Испании утвердило пакет помощи пострадавшим от наводнений регионам на сумму 10,6 млрд евро. Средства направят на восстановление инфраструктуры и помощь населению в 78 муниципалитетах. Последняя волна шторма «Дана» в Испании: отменен красный уровень опасности, выяснено состояние наиболее пострадавших районов