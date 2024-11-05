Правительство Испании выделило более 10 млрд евро на помощь пострадавшим от наводнений регионам

Совет министров Испании одобрил первый пакет помощи провинциям, пострадавшим от разрушительных наводнений, на сумму 10,6 миллиарда евро. Средства направят на помощь домохозяйствам, компаниям, предпринимателям и городским советам. Об этом говорится на сайте испанского правительства, пишет УНН.

Детали

Пакет помощи будет охватывать 75 муниципалитетов в Валенсии, два - в Кастилии-Ла-Манче и один - в Андалусии.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что правительство возместит все чрезвычайные расходы, которые понесли районы в зоне стихийного бедствия, а также половину расходов на восстановление дорог, общественных центров, спортивных сооружений и другой разрушенной инфраструктуры.

Пакет помощи также будет включать гранты для лиц, которые не могут работать из-за травм, вызванных стихией, на ремонт жилья, замену мебели и бытовой техники. Также будет оказана прямая помощь компаниям, самозанятым лицам и бизнесу.

Санчес назвал эти меры "конкретными и реалистичными", отметив, что это "хороший первый шаг", но не последний, поскольку они знаменуют начало "Плана немедленного реагирования, реконструкции и повторного запуска Валенсии" - наиболее пострадавшего региона.

Этот План, как заявил Санчес, "продлится столько, сколько необходимо для восстановления нормальной жизни" на территории провинции. Сейчас в Валенсии развернуто более 15 300 военнослужащих. В регионе ремонтируют дороги и дома, а жителям подвозят воду и продукты.

Напомним

В Испании подтвердили гибель 205 человек в результате катастрофического наводнения. Больше всего пострадало Валенсийское сообщество, где погибло 202 человека, власти продолжают поиски пропавших без вести.