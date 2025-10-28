Аэропорт Аликанте-Эльче в Испании возобновил работу после закрытия из-за появления дрона

$42.070.07
Эксклюзив
14:36 • 1034 просмотра
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
10:50 • 10928 просмотра
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Эксклюзив
09:42 • 25804 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
09:30 • 20768 просмотра
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
09:24 • 20346 просмотра
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
Эксклюзив
09:16 • 18684 просмотра
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
Эксклюзив
28 октября, 08:00 • 15669 просмотра
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
28 октября, 07:39 • 37326 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
28 октября, 07:00 • 29357 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto
28 октября, 06:38 • 13264 просмотра
Венгрия хочет сформировать альянс украиноскептиков в ЕС с Чехией и Словакией - Politico
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Глава МИД Нидерландов сегодня в Киеве с обещанием максимальной поддержки 28 октября, 07:51
Джессика Альба публично показала в Instagram своего нового бойфренда из "Top Gun" 28 октября, 08:22
"Эффект AAL Group": эксперты требуют более тщательной проверки компаний, работающих с чувствительной информацией, на связь с рф 09:50
В Николаеве трагически погибли двое маленьких детей: мать оставила их одних в квартире на полсуток - полиция 10:32
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: хищение государственных земель и миллионы от "урожая в тени". Часть 2 12:22
публикации
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: хищение государственных земель и миллионы от "урожая в тени". Часть 2 12:22
"Эффект AAL Group": эксперты требуют более тщательной проверки компаний, работающих с чувствительной информацией, на связь с рф 09:50
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400 09:42
Эксклюзив
09:42 • 25808 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты 28 октября, 07:39
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнце 28 октября, 07:00
УНН Lite
Бывшее поместье Аврил Лавин в Малибу продается за $14,5 миллиона 13:18
Кортни Кардашьян представила леденцы для вагинального здоровья 12:53
Джессика Альба публично показала в Instagram своего нового бойфренда из "Top Gun" 28 октября, 08:22
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты 28 октября, 07:39
Бывший муж Бритни Спирс выпустил книгу и говорит, что певице нужна помощь 27 октября, 19:31
IPad Pro

Аэропорт Аликанте-Эльче в Испании возобновил работу после закрытия из-за появления дрона

Киев • УНН

 • 630 просмотра

Испанский аэропорт Аликанте-Эльче возобновил работу после двухчасового закрытия из-за появления беспилотника, что вызвало задержки для тысячи пассажиров. Десять международных рейсов были перенаправлены в другие аэропорты.

Аэропорт Аликанте-Эльче в Испании возобновил работу после закрытия из-за появления дрона

Испанский аэропорт Аликанте-Эльче имени Мигеля Эрнандеса возобновил работу после двухчасового закрытия, вызванного появлением беспилотника вблизи взлетно-посадочной полосы. Из-за инцидента более тысячи пассажиров столкнулись с задержками, а десять международных рейсов были вынуждены изменить маршрут. Об этом сообщает La Opinión de Murcia, пишет УНН.

Подробности

По данным оператора Aena, около 20:53 в понедельник системы контроля воздушного пространства зафиксировали полет дрона недалеко от зоны посадки.

Из соображений безопасности были немедленно остановлены все взлеты и посадки.

Работу терминала возобновили только в 23:00, когда авиадиспетчеры подтвердили, что воздушное пространство очищено от посторонних объектов.

Десять рейсов – перенаправлены

Во время временного закрытия десять международных самолетов были перенаправлены в другие испанские аэропорты, в частности: 7 – в Валенсию, и по одному в Мурсию, Барселону и Пальму-де-Майорку.

В Испании пять рейсов с британскими туристами были вынуждены изменить направление движения из-за неизвестного дрона28.10.25, 11:29 • 1780 просмотров

Ориентировочно более 1000 пассажиров пострадали от задержек и изменений в расписании. До полуночи все рейсы, ожидавшие вылета, смогли взлететь между 23:15 и 23:30.

Расследование и действия полиции

Руководство аэропорта сообщило об инциденте Гражданской гвардии, которая начала расследование.

Параллельно Национальная полиция Испании развернула в районе Торрельяно (рядом с аэропортом) специалистов подразделения воздушных средств, чтобы выявить нарушителя.

Правоохранители применили систему AeroScope – технологию, позволяющую выявлять, отслеживать и нейтрализовать несанкционированные дроны в ограниченных зонах.

Напомним

За последние месяцы по меньшей мере десять европейских стран зафиксировали вторжение дронов в свое воздушное пространство, что вызвало беспокойство и привело к усилению мер безопасности. Румыния, Польша, Дания, Финляндия, Норвегия, Франция, Германия, Литва, Эстония и Бельгия стали свидетелями этих инцидентов, некоторые из которых связывают с россией.

Степан Гафтко

