Аэропорт Аликанте-Эльче в Испании возобновил работу после закрытия из-за появления дрона
Киев • УНН
Испанский аэропорт Аликанте-Эльче возобновил работу после двухчасового закрытия из-за появления беспилотника, что вызвало задержки для тысячи пассажиров. Десять международных рейсов были перенаправлены в другие аэропорты.
Испанский аэропорт Аликанте-Эльче имени Мигеля Эрнандеса возобновил работу после двухчасового закрытия, вызванного появлением беспилотника вблизи взлетно-посадочной полосы. Из-за инцидента более тысячи пассажиров столкнулись с задержками, а десять международных рейсов были вынуждены изменить маршрут. Об этом сообщает La Opinión de Murcia, пишет УНН.
Подробности
По данным оператора Aena, около 20:53 в понедельник системы контроля воздушного пространства зафиксировали полет дрона недалеко от зоны посадки.
Из соображений безопасности были немедленно остановлены все взлеты и посадки.
Работу терминала возобновили только в 23:00, когда авиадиспетчеры подтвердили, что воздушное пространство очищено от посторонних объектов.
Десять рейсов – перенаправлены
Во время временного закрытия десять международных самолетов были перенаправлены в другие испанские аэропорты, в частности: 7 – в Валенсию, и по одному в Мурсию, Барселону и Пальму-де-Майорку.
В Испании пять рейсов с британскими туристами были вынуждены изменить направление движения из-за неизвестного дрона28.10.25, 11:29 • 1780 просмотров
Ориентировочно более 1000 пассажиров пострадали от задержек и изменений в расписании. До полуночи все рейсы, ожидавшие вылета, смогли взлететь между 23:15 и 23:30.
Расследование и действия полиции
Руководство аэропорта сообщило об инциденте Гражданской гвардии, которая начала расследование.
Параллельно Национальная полиция Испании развернула в районе Торрельяно (рядом с аэропортом) специалистов подразделения воздушных средств, чтобы выявить нарушителя.
Правоохранители применили систему AeroScope – технологию, позволяющую выявлять, отслеживать и нейтрализовать несанкционированные дроны в ограниченных зонах.
Напомним
За последние месяцы по меньшей мере десять европейских стран зафиксировали вторжение дронов в свое воздушное пространство, что вызвало беспокойство и привело к усилению мер безопасности. Румыния, Польша, Дания, Финляндия, Норвегия, Франция, Германия, Литва, Эстония и Бельгия стали свидетелями этих инцидентов, некоторые из которых связывают с россией.