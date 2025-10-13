Испанец пролежал мертвым в собственной квартире 15 лет, соседи шокированы: правоохранители выясняют детали

В испанском городе Валенсия было найдено тело мужчины, смерть которого в течение 15 лет никто не замечал. Спасатели нашли мужчину во время ликвидации последствий наводнения, которое опустошает административный центр одноименной провинции Испании с выходных.

Передает УНН со ссылкой на El País.



Детали

В испанском городе Валенсия обнаружено тело семидесятилетнего мужчины, который, возможно, пролежал мертвым в своей квартире пятнадцать лет. Как сообщают СМИ, специалисты служб спасения и полицию вызвали на место происшествия для устранения последствий шторма "Алиса", который принес сильные ливни, наводнения и оползни на территории этой местности Испании. Необходимо было устранить утечку воды в многоквартирном доме в районе Ла-Фуенсанта, Валенсии, в частности спасти террасу квартиры на шестом этаже этого многоквартирного дома. И вот в апартаментах на 6-м этаже, испанские спасатели нашли мумифицированное тело, находившееся в кровати и почти превратившееся в скелет.

Вокруг трупа была огромная куча мусора, включавшая мертвых голубей и насекомых - пишут газеты.

Кто этот загадочный мужчина, как отреагировали соседи умершего

Согласно предварительному расследованию, умершим был мужчина по имени Антонио. На сегодня указывается, что он умер примерно в 2010 году, вероятно, в возрасте 70 или 71 года. Его описывали как замкнутого и одинокого. Отмечается, что соседи по дому и этажу были шокированы, - они совсем не ожидали, что 15 лет прожили под одной крышей с покойником. Они долго его не видели, и предполагали, что Антонио переехал в дом престарелых.

Интересно, что счета продолжали оплачиваться в течение многих лет, и кроме того, почтовый ящик был всегда ухожен.

Напомним

УНН передавал, что наводнение в Испании является одним из самых масштабных в Европе за 50 лет.

В Киеве в авто нашли известного блогера с простреленной головой: полиция начала уголовное производство