Іспанець пролежав мертвим у власній квартирі 15 років, сусіди шоковані: правоохоронці з'ясовують деталі

В іспанському місті Валенсія було знайдено тіло чоловіка, смерть якого протягом 15 років ніхто не помічав. Рятувальники знайшли чоловіка під час ліквідації наслідків повені, яка спустошує адміністративний центр однойменної провінції Іспанії з вихідних.

Передає УНН із посиланням на El País.



Деталі

В іспанському місті Валенсія виявлено тіло сімдесятирічного чоловіка, який, можливо, пролежав мертвим у своїй квартирі п'ятнадцять років. Як повідомляють ЗМІ, фахівців служб порятунку та поліцію викликали на місце події для усунення наслідків шторму "Аліса", який приніс сильні зливи, повені та зсуви не території цієї місцевості Іспанії. Необхідно було усунути витік води в багатоквартирному будинку в районі Ла-Фуенсанта, Валенсії, зокрема врятувати терасу квартири на шостому поверсі цього багатоквартирного будинку. І от у апартаментах на 6-му поверсі, іспанські рятувальники знайшли муміфіковане тіло, що знаходилося в ліжку і майже перетворилося на скелет.

Навколо трупу була величезна купа сміття, що включала мертвих голубів і комах - пишуть газети.

Хто цей загадковий чоловік, як відреагували сусіди померлого

Згідно з попереднім розслідуванням, померлим був чоловік на ім'я Антоніо. на сьогодні вказується, що він помер приблизно у 2010 році, ймовірно, у віці 70 або 71 року. Його описували як замкнутого і самотнього. Зазначається, що сусіди по будинку і поверху були шоковані, - вони зовсім не очікували, що 15 років прожили під одним дахом з покійником. Вони довго його не бачили, і припускали, що Антоніо переїхав до будинку престарілих.

Цікаво, що рахунки продовжували оплачуватися протягом багатьох років, і крім того, поштова скринька була завжди доглянута.

Нагадаємо

