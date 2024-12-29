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Известная украинская чемпионка по художественной гимнастике объявила о завершении карьеры: что произошло

Известная украинская чемпионка по художественной гимнастике объявила о завершении карьеры: что произошло

Киев  •  УНН

 • 10072 просмотра

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Двукратная чемпионка Европы и бронзовый призер ЧМ по художественной гимнастике Мария Высочанская объявила о завершении спортивной карьеры. За 18 лет в спорте спортсменка получила 6 медалей чемпионатов Европы и «бронзу» ЧМ-2023.

Двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике  и бронзовый призер чемпионата мира  Мария Высочанская объявила о завершении спортивной карьеры в 22 года. О своем решении она сообщила в Instagram, передает УНН.

"Мне не хватит и 1000 страниц, чтобы рассказать обо всех 18 годах меня в спорте! Написала этот пост сегодня, потому что только сейчас начинаю чувствовать, что готова вам сказать очень важные слова для меня. Я заканчиваю свою спортивную карьеру и вы больше не увидите меня на ковре...", - написала Высочанская.

Спортсменка призналась, что несмотря на свой молодой возраст, она уже готова оставить спортивную сцену и перейти к новым жизненным этапам.

Также она поблагодарила маму и своего тренера, которая поверила в нее и дала шанс проявить себя.

Добавим 

Мария Высочанская, двукратная чемпионка Европы, завоевала "золото" на континентальном первенстве 2020 года в Киеве в командном турнире и групповом упражнении с пятью мячами. Всего за карьеру она выиграла шесть медалей европейских чемпионатов, в том числе две серебряные и две бронзовые.

На чемпионате мира 2023 года в Валенсии Высочанская впервые получила награду мирового уровня, завоевав "бронзу" в упражнении с тремя лентами и двумя мячами.

Также спортсменка дважды участвовала в Олимпийских играх (2021 и 2024 годы), где в составе сборной Украины в групповом многоборье занимала седьмые места.

Напомним 

Трехкратный чемпион в супертяжелом весе 37-летний украинский боксер Александр Усик планирует взять длительный перерывв после победы в реванше Тайсона Фьюри 21 декабря.  Вероятнее всего, Усик не возобновит тренировки до конца апреля. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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