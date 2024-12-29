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Відома українська чемпіонка з художньої гімнастики оголосила про завершення кар’єри: що трапилось

Відома українська чемпіонка з художньої гімнастики оголосила про завершення кар’єри: що трапилось

Київ • УНН

 • 32099 перегляди

Дворазова чемпіонка Європи та бронзова призерка ЧС з художньої гімнастики Марія Височанська оголосила про завершення спортивної кар'єри. За 18 років у спорті спортсменка здобула 6 медалей чемпіонатів Європи та "бронзу" ЧС-2023.

Дворазова чемпіонка Європи з художньої гімнастики  та бронзова призерка чемпіонату світу  Марія Височанська оголосила про завершення спортивної кар’єри у 22 роки. Про своє рішення вона повідомила в Instagram, передає УНН.

"Мені не вистачить і 1000 сторінок, щоб розказати про всі 18 років мене у спорті! Написала цей пост сьогодні, бо тільки зараз починаю відчувати, що готова вам сказати дуже важливі слова для мене. Я закінчую свою спортивну карʼєру і ви більше не побачите мене на килимі…", - написала Височанська.

Спортсменка зізналася, що незважаючи на свій молодий вік, вона вже готова залишити спортивну сцену та перейти до нових життєвих етапів.

Також вона подякувала мамі та своєму тренеру, яка повірила у неї та дала шанс проявити себе.

Додамо 

Марія Височанська, дворазова чемпіонка Європи, здобула "золото" на континентальній першості 2020 року в Києві в командному турнірі та груповій вправі з п’ятьма м’ячами. Загалом за кар’єру вона виграла шість медалей європейських чемпіонатів, зокрема дві срібні та дві бронзові.

На чемпіонаті світу 2023 року у Валенсії Височанська вперше здобула нагороду світового рівня, виборовши "бронзу" у вправі з трьома стрічками та двома м’ячами.

Також спортсменка двічі брала участь в Олімпійських іграх (2021 та 2024 роки), де у складі збірної України у груповому багатоборстві посідала сьомі місця.

Нагадаємо 

Триразовий чемпіон у надважкій вазі 37-річний український боксер Олександр Усик планує взяти тривалу перерву після перемоги у реванші Тайсона Ф’юрі 21 грудня.  Найімовірніше, Усик не відновить тренування до кінця квітня. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Спорт
valensiiaВаленсія
oleksandr-usykОлександр Усик
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