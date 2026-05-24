Иран опроверг заявление Трампа о полном открытии Ормузского пролива

Иранские государственные медиа опровергли заявление президента США Дональда Трампа о якобы полном открытии Ормузского пролива в рамках возможного мирного соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Об этом сообщает Al Jazeera, пишет УНН.

Полуофициальное иранское агентство Fars назвало слова Трампа "далекими от реальности". В Тегеране заявили, что даже в случае достижения договоренностей Ормузский пролив будет оставаться под контролем Ирана.

В сообщении говорится, что Иран готов разрешить возвращение объемов судоходства до довоенного уровня, однако это "не означает свободный проход". По данным агентства, именно Иран и в дальнейшем будет определять маршруты, время прохождения судов и выдавать разрешения.

Управление проливом, определение маршрута, времени, способа прохода и выдача разрешений будут оставаться исключительно под контролем и усмотрением Исламской Республики Иран