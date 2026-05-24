Александр Усик техническим нокаутом победил Рико Верховена в бою у пирамид
23 мая, 15:51 • 18890 просмотра
Зеленский: получены данные о подготовке рф удара с применением "орешника", важно реагировать на тревоги с сегодняшнего вечера
23 мая, 11:41 • 36363 просмотра
Зеленский ввел новые санкции против ракетчиков рф и "теневого" флота
22 мая, 19:13 • 48101 просмотра
НБУ выпустил уникальную восьмиугольную монету, посвященную украинской художнице Александре Экстер
22 мая, 14:53 • 72146 просмотра
Рубио назвал условия для возобновления переговоров Украины и рф при участии США
22 мая, 14:21 • 106112 просмотра
Чемпион бокса против короля кикбоксинга: анонс боя Усик — Верховен
Эксклюзив
22 мая, 14:18 • 58778 просмотра
Украина наращивает "дроновую блокаду" оккупированных территорий - оборона россиян может посыпаться - эксперт
Эксклюзив
22 мая, 13:38 • 49666 просмотра
Лазеры будут сбивать «шахеды» — военный эксперт объяснил, как будет работать украинская система «Тризуб»
22 мая, 13:16 • 28602 просмотра
Время и место встречи Зеленского и Орбана еще должны согласовать - глава МИД
22 мая, 11:01 • 18545 просмотра
Первая большая волна жары в Европе угрожает рекордными температурами
Иран опроверг заявление Трампа о полном открытии Ормузского пролива

Киев • УНН

 • 988 просмотра

Иранские СМИ назвали слова Трампа о свободном проходе через пролив далекими от реальности. Тегеран планирует и в дальнейшем полностью контролировать движение судов.

Иранские государственные медиа опровергли заявление президента США Дональда Трампа о якобы полном открытии Ормузского пролива в рамках возможного мирного соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Об этом сообщает Al Jazeera, пишет УНН.

Детали

Полуофициальное иранское агентство Fars назвало слова Трампа "далекими от реальности". В Тегеране заявили, что даже в случае достижения договоренностей Ормузский пролив будет оставаться под контролем Ирана.

В сообщении говорится, что Иран готов разрешить возвращение объемов судоходства до довоенного уровня, однако это "не означает свободный проход". По данным агентства, именно Иран и в дальнейшем будет определять маршруты, время прохождения судов и выдавать разрешения.

В Тегеране заявили о сохранении контроля

Управление проливом, определение маршрута, времени, способа прохода и выдача разрешений будут оставаться исключительно под контролем и усмотрением Исламской Республики Иран

– заявили в Fars.

Таким образом в Иране фактически отвергли утверждение Трампа о том, что в рамках потенциального соглашения Ормузский пролив будет полностью открыт для международного судоходства без ограничений.

