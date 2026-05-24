Трамп заявил, что США не будут "спешить с заключением сделки" с Ираном

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что переговоры с Ираном продвигаются "в упорядоченном и конструктивном" режиме, и что он приказал американским чиновникам "не спешить с заключением сделки". Об этом сообщает The Hill, пишет УНН.

Детали

"Переговоры проходят в упорядоченном и конструктивном ключе, и я проинформировал своих представителей, чтобы они не спешили с заключением сделки, так как время на нашей стороне", – написал Трамп в своей соцсети.

"Обе стороны должны не спешить и сделать все правильно. Ошибок быть не может! Наши отношения с Ираном становятся гораздо более профессиональными и продуктивными", – добавил он.

Трамп еще раз подчеркнул, что Иран должен понять, "что он не может разрабатывать или приобретать ядерное оружие или бомбу".

Эти заявления прозвучали на фоне резкой критики со стороны нескольких консервативных республиканских сенаторов, в частности союзника Трампа, сенатора Линдси Грэма (республиканец от Южной Каролины), относительно сообщений о возможной сделке.

Как отмечает издание, непонятно, сделал ли Трамп заявление в ответ на эту критику, поскольку он не упоминал ее в своем сообщении в Truth Social. В то же время он раскритиковал ядерную сделку времен Обамы и заявил, что новое соглашение с Ираном не будет похоже на ту договоренность, что выглядело как ответ на часть критики.

Некоторые критики новой сделки заявили, что она по своей сути подобна соглашению времен Обамы. Именно это было главной претензией бывшего госсекретаря Майка Помпео, который предположил, что ее могла бы заключить команда Обамы. Его слова были резко раскритикованы в субботу директором по коммуникациям Белого дома Стивеном Чунгом.

В воскресенье Трамп назвал сделку Обамы одной из "худших сделок, когда-либо заключенных" США, поскольку она якобы была "прямым путем к созданию Ираном ядерного оружия".

