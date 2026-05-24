Девушка в соцсетях рассказала, что ее свадебное платье сгорело во время атаки на Киев, десятки женщин готовы отдать свои
24 мая, 10:14 • 18601 просмотра
Самая масштабная атака на культурные учреждения Киева: повреждены Национальный художественный музей, филармония и опера
Эксклюзив
24 мая, 09:48 • 17756 просмотра
Уникальное "полнолуние на королевских звездах": что оно принесет знакам зодиака с 25 по 31 мая
24 мая, 07:57 • 16935 просмотра
Здание МИД Украины впервые со времен Второй мировой пострадало от обстрела - СибигаPhoto
24 мая, 07:06 • 21036 просмотра
В Воздушных силах подтвердили, что рф ночью ударила "Орешником" по Украине
24 мая, 03:49 • 24829 просмотра
В Киеве в результате массированной атаки РФ погиб человек, пострадал 21, среди них подросток
23 мая, 23:12 • 31573 просмотра
Александр Усик техническим нокаутом победил Рико Верховена в бою у пирамид
23 мая, 15:51 • 43471 просмотра
Зеленский: получены данные о подготовке рф удара с применением "орешника", важно реагировать на тревоги с сегодняшнего вечера
23 мая, 11:41 • 54411 просмотра
Зеленский ввел новые санкции против ракетчиков рф и "теневого" флота
22 мая, 19:13 • 61337 просмотра
НБУ выпустил уникальную восьмиугольную монету, посвященную украинской художнице Александре ЭкстерPhoto
Трамп заявил, что США не будут "спешить с заключением сделки" с Ираном

Киев • УНН

 • 1162 просмотра

Трамп назвал переговоры с Ираном конструктивными и призвал не спешить со сделкой. Он подчеркнул невозможность создания Тегераном ядерного оружия.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что переговоры с Ираном продвигаются "в упорядоченном и конструктивном" режиме, и что он приказал американским чиновникам "не спешить с заключением сделки". Об этом сообщает The Hill, пишет УНН.

Детали

"Переговоры проходят в упорядоченном и конструктивном ключе, и я проинформировал своих представителей, чтобы они не спешили с заключением сделки, так как время на нашей стороне", – написал Трамп в своей соцсети.

"Обе стороны должны не спешить и сделать все правильно. Ошибок быть не может! Наши отношения с Ираном становятся гораздо более профессиональными и продуктивными", – добавил он.

Трамп еще раз подчеркнул, что Иран должен понять, "что он не может разрабатывать или приобретать ядерное оружие или бомбу".

Эти заявления прозвучали на фоне резкой критики со стороны нескольких консервативных республиканских сенаторов, в частности союзника Трампа, сенатора Линдси Грэма (республиканец от Южной Каролины), относительно сообщений о возможной сделке.

Как отмечает издание, непонятно, сделал ли Трамп заявление в ответ на эту критику, поскольку он не упоминал ее в своем сообщении в Truth Social. В то же время он раскритиковал ядерную сделку времен Обамы и заявил, что новое соглашение с Ираном не будет похоже на ту договоренность, что выглядело как ответ на часть критики.

Некоторые критики новой сделки заявили, что она по своей сути подобна соглашению времен Обамы. Именно это было главной претензией бывшего госсекретаря Майка Помпео, который предположил, что ее могла бы заключить команда Обамы. Его слова были резко раскритикованы в субботу директором по коммуникациям Белого дома Стивеном Чунгом.

В воскресенье Трамп назвал сделку Обамы одной из "худших сделок, когда-либо заключенных" США, поскольку она якобы была "прямым путем к созданию Ираном ядерного оружия".

Ольга Розгон

