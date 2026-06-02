Трамп отвергает «ложные» сообщения о прекращении мирных переговоров между США и Ираном
Киев • УНН
Трамп опроверг прекращение диалога с Ираном, заявив о ежедневных контактах. Он призвал Тегеран немедленно заключить меморандум о взаимопонимании.
Президент США Дональд Трамп отверг предположения, что США и Иран больше не ведут мирные переговоры, заявив, что обе страны разговаривают "непрерывно", в том числе и сегодня, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
Сообщения о том, что переговоры завершились несколько дней назад, являются "ложными и ошибочными", сообщил президент США в Truth Social.
По его словам, США и Иран разговаривали в течение каждого из последних четырех дней.
Но он отметил, что сказал Тегерану: "Пришло время, так или иначе, заключить сделку".
Добавим
Ранее иранское государственное информационное агентство Fars сообщило, что обмен сообщениями между Тегераном и Вашингтоном по достижению меморандума о взаимопонимании в войне прекратился несколько дней назад.
Местные СМИ также сообщали о том, что Иран прекратил переговоры с посредниками после того, как Израиль пригрозил бомбить Бейрут.