Ексклюзив
10:07 • 544 перегляди
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Ексклюзив
08:38 • 10013 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
07:25 • 10528 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
06:56 • 12912 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
06:43 • 12276 перегляди
100 Тб даних і переписка аксьонова: розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади в Криму
23 вересня, 19:19 • 25162 перегляди
Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС та НАТО - Трамп
23 вересня, 18:09 • 43382 перегляди
Трамп заявив, що НАТО має збивати російські літаки у разі вторгнення
23 вересня, 17:44 • 35173 перегляди
Китайський контейнеровоз неодноразово заходив у порт окупованого Криму: Київ направив ноту Пекіну
Ексклюзив
23 вересня, 13:28 • 32651 перегляди
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 67314 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
У США заарештували чоловіка, який намагався вручити судові документи для допиту Тейлор Свіфт

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Поліція затримала 48-річного Джастіна Лі Фішера біля будинку Тревіса Келсі в Канзасі за спробу вручити судові документи для допиту Тейлор Свіфт. Це стосується справи режисера Джастіна Балдоні проти акторки Блейк Лайвлі.

У США заарештували чоловіка, який намагався вручити судові документи для допиту Тейлор Свіфт

Поліція затримала 48-річного Джастіна Лі Фішера біля будинку зірки NFL Тревіса Келсі в Канзасі. Він намагався передати документи у справі режисера Джастіна Балдоні проти акторки Блейк Лайвлі, в якій адвокати намагаються викликати співачку та наречену Келсі Тейлор Свіфт на допит. Про це пише УНН із посиланням на Rolling Stone.

Деталі

Видання Star першим повідомило про це, заявивши, що 48-річного Джастіна Лі Фішера спіймали 15 вересня на закритій території маєтку Келсі в Лівуді, штат Канзас. За даними видання, "деталі інциденту були відсутні в односторінковому поліцейському звіті, в якому нібито зазначалося: "Використання та поширення цієї інформації обмежене".

Місцевий телеканал KCTV 5 повідомив, що адреса, вказана у звіті, збігається з тією, звідки минулого жовтня викрали пам’ятні речі команди "Kansas City Chiefs" - саме тоді, коли під час домашньої гри було пограбовано будинки Тревіса Келсі та Патріка Махоумса.

За даними ЗМІ, Фішеру інкримінують незаконне проникнення. Після внесення застави його відпустили, а наступне слухання призначене на 15 жовтня у муніципальному суді Лівуда.

Доповнення

Арешт стався лише за кілька днів після того, як федеральний суддя відмовився задовольнити прохання Джастіна Балдоні про допит Тейлор Свіфт. Тим часом режисер фільму "It Ends With Us" готується до судового розгляду за звинуваченнями акторки Блейк Лайвлі у сексуальних домаганнях та наклепницькій кампанії проти нього.

Наказ окружного судді США Льюїса Лімана надійшов після того, як адвокат Балдоні, Еллін С. Гарофало, у листі до суду заявила, що Свіфт "погодилася" з'явитися для надання показів, але не змогла зробити це до 20 жовтня. У листі містився запит на продовження терміну надання показів до 30 вересня, щоб врахувати графік співачки.

Адвокат Свіфт спростував це твердження.

Як відомо адвокатам сторін, з самого початку цієї справи ми послідовно стверджували, що мій клієнт не відіграє суттєвої ролі в цій справі

– заявив Дж. Дуглас Болдрідж у листі до судді.

Болдрідж чітко дав зрозуміти, що Свіфт "не погодилася на свідчення", але якщо її "змусили", то вона повідомила команду Балдоні, що її графік занадто щільний, щоб вмістити його до 20 жовтня.

У травні представник Свіфт розкритикував початкові спроби Балдоні викликати співачку до суду.

 Тейлор Свіфт ніколи не була на знімальному майданчику цього фільму, вона не брала участі в жодному кастингу чи творчих рішеннях, вона не писала музику до фільму, вона ніколи не бачила монтажу та не робила жодних нотаток до фільму

– раніше заявив представник журналу Rolling Stone.

Нагадаємо

На початку 2025 року у США відбулися перші засідання у справі про наклеп між Блейк Лайвлі та Джастіном Балдоні. Сторони сперечалися щодо оприлюднення юридичних матеріалів і можливості допиту Лайвлі адвокатом Балдоні. Справа набирала обертів.

У червні було повідомлено, що приватні повідомлення між актрисою Блейк Лайвлі та її подругою, співачкою Тейлор Свіфт, можуть бути передані актору і режисеру Джастіну Балдоні і використані в рамках гучного судового процесу. 

Альона Уткіна

СуспільствоКультура
Свіфт
Сполучені Штати Америки