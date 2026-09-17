россия и Китай положили конец мандату на независимый мониторинг санкций ООН в отношении Ирана

$44.600.0451.450.06
ukenru
02:25 • 13664 просмотра
Трамп предложит Путину экономические соглашения до завершения войны РФ против Украины — NYT
17 сентября, 22:40 • 18418 просмотра
Российская атака полностью разрушила торговый центр в Запорожье — новые кадры последствийPhotoVideo
17 сентября, 20:28 • 17383 просмотра
Отказ от поддержки Украины означал бы риск для свободы всей Европы — Мерц
17 сентября, 17:01 • 38555 просмотра
В Украине определили правила работы железной дороги во время воздушной угрозы: когда следовать на посадку, а когда — в укрытие
Эксклюзив
17 сентября, 16:09 • 26887 просмотра
Постоянные вражеские удары по логистике и дроновый террор - как это повлияло на рынок труда
17 сентября, 15:38 • 21557 просмотра
Уникальный тираж монет "Красная рута" отчеканили в Украине: что на них изображеноPhotoVideo
Эксклюзив
17 сентября, 15:33 • 18251 просмотра
Топливо снова дорожает: актуальные цены и чего ожидать дальше
17 сентября, 14:39 • 30702 просмотра
Киев и область внесли в зону повышенного риска: что изменится для бизнеса и населения
17 сентября, 14:28 • 13693 просмотра
Вражеский FPV-дрон в Запорожье атаковал пассажирский автобус возле остановки, трое раненыхVideo
17 сентября, 14:07 • 11909 просмотра
До 12 лет за решёткой за создание "кол-центров" — закон вступит в силу в пятницу
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
1.2м/с
87%
748мм
Популярные новости
россияне ударили по торговому центру в Запорожье — вспыхнул масштабный пожарVideo17 сентября, 20:38 • 2770 просмотра
Война в Украине ведёт мир к Третьей мировой — премьер-министр Чехии17 сентября, 21:04 • 5282 просмотра
Удар БПЛА по Киеву: ранен мужчина, повреждено здание17 сентября, 21:35 • 4464 просмотра
Зеленский: Китай может остановить войну, но больше на стороне РФ17 сентября, 22:07 • 7022 просмотра
"Зимняя поддержка" для жителей прифронтовых территорий: в Минсоцполитики уточнили, как получить 19,4 тыс. грн17 сентября, 23:12 • 6252 просмотра
публикации
НБУ принял решение по учетной ставке: что это означает для экономики17 сентября, 17:28 • 30295 просмотра
В Украине определили правила работы железной дороги во время воздушной угрозы: когда следовать на посадку, а когда — в укрытие17 сентября, 17:01 • 38558 просмотра
Киев и область внесли в зону повышенного риска: что изменится для бизнеса и населения17 сентября, 14:39 • 30704 просмотра
Тендеры на сотни миллионов и вопросы к ценам: кто ремонтирует университет Богомольца Photo17 сентября, 11:17 • 36947 просмотра
Ассоциация налогоплательщиков призывает Минфин оперативно решить проблему с налогообложением авиализинга
Эксклюзив
17 сентября, 07:57 • 53091 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Си Цзиньпин
Дональд Туск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Запорожье
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Звезда Disney Дебби Райан рассказала о травме мозга, которая изменила её жизнь17 сентября, 00:05 • 55680 просмотра
Барак Обама скорбит по домашнему питомцу, который умер после 13 лет жизни в семьеPhoto16 сентября, 23:05 • 59286 просмотра
Племянницы Трэвиса Келси придумали особое имя для Тейлор Свифт после её свадьбы с футболистом16 сентября, 22:06 • 52868 просмотра
Король Чарльз якобы говорил, что принцессу Диану «скоро забудут», — Букингемский дворец отреагировал16 сентября, 21:05 • 51396 просмотра
Новая надежда украинской атаки — кто такой Артём Степанов, на которого рассчитывает Мальдера, и как он произвёл фурор в Нидерландах16 сентября, 15:40 • 55270 просмотра
Актуальное
Отопление
The New York Times
MIM-104 Patriot
Бильд
Техника

россия и Китай положили конец мандату на независимый мониторинг санкций ООН в отношении Ирана

Киев • УНН

 • 3230 просмотра

россия и Китай наложили вето на продление мандата независимых экспертов ООН по санкциям против Ирана. Одиннадцать стран поддержали резолюцию.

россия и Китай положили конец мандату на независимый мониторинг санкций ООН в отношении Ирана

В четверг россия и Китай положили конец мандату Совета Безопасности ООН на независимый мониторинг международных санкций против Ирана, вновь заявив, что все меры ООН в отношении Тегерана были отменены в рамках ядерной сделки с мировыми державами, передаёт УНН со ссылкой на Reuters.

Все санкции ООН против Ирана были восстановлены год назад после того, как Франция, Великобритания и Германия обвинили Тегеран в нарушении ядерной сделки 2015 года, призванной предотвратить разработку им ядерного оружия. Иран отрицает намерения создать ядерное оружие.

Это предусматривало восстановление работы независимой группы экспертов для мониторинга нарушений, представления докладов Совету Безопасности (состоящему из 15 членов) и предоставления рекомендаций относительно дальнейших действий. Однако в течение последнего года Совет работал без группы экспертов по Ирану, поскольку не смог достичь согласия относительно их назначения — решения, которое должно приниматься на основе консенсуса.

В четверг россия и Китай наложили вето на резолюцию, которая должна была продлить мандат на независимый мониторинг санкций. Одиннадцать членов Совета проголосовали "за", тогда как Пакистан и Сомали воздержались.

"Без независимой группы экспертов этот Совет теряет свой главный источник беспристрастной, подкреплённой доказательствами информации о нарушениях санкций, что создаёт пробел в мониторинге, выгодный лишь иранскому режиму и тем, кто получает прибыль от обхода этих мер", — заявила после голосования заместитель посла США Дженнифер Лочетта.

Добавим

США и Израиль начали войну против Ирана семь месяцев назад, утверждая, что их целью является остановка разработки Тегераном ядерного оружия. Трамп вывел Соединённые Штаты из ядерной сделки с Ираном 2015 года во время своего первого президентского срока (в 2018 году), назвав эту сделку "худшей в истории".

В четверг россия и Китай обвинили своих западных коллег в политизации деятельности Совета Безопасности.

"Мы настоятельно призываем западных коллег прекратить крайне опасные действия на иранском направлении, которые угрожают дальнейшим осложнением урегулирования кризиса в Персидском заливе", — заявил Совету Безопасности постоянный представитель россии при ООН Василий Небензя. — "Единственный путь решения разногласий и снятия обеспокоенностей... относительно иранской ядерной программы — это политические и дипломатические усилия".

Антонина Туманова

Новости Мира
Ядерное оружие
Санкции
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
Израиль
Дональд Трамп
Сомали
Франция
Великобритания
Германия
Китай
Соединённые Штаты
Пакистан
Иран