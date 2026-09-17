россия и Китай положили конец мандату на независимый мониторинг санкций ООН в отношении Ирана

В четверг россия и Китай положили конец мандату Совета Безопасности ООН на независимый мониторинг международных санкций против Ирана, вновь заявив, что все меры ООН в отношении Тегерана были отменены в рамках ядерной сделки с мировыми державами, передаёт УНН со ссылкой на Reuters.

Все санкции ООН против Ирана были восстановлены год назад после того, как Франция, Великобритания и Германия обвинили Тегеран в нарушении ядерной сделки 2015 года, призванной предотвратить разработку им ядерного оружия. Иран отрицает намерения создать ядерное оружие.

Это предусматривало восстановление работы независимой группы экспертов для мониторинга нарушений, представления докладов Совету Безопасности (состоящему из 15 членов) и предоставления рекомендаций относительно дальнейших действий. Однако в течение последнего года Совет работал без группы экспертов по Ирану, поскольку не смог достичь согласия относительно их назначения — решения, которое должно приниматься на основе консенсуса.

В четверг россия и Китай наложили вето на резолюцию, которая должна была продлить мандат на независимый мониторинг санкций. Одиннадцать членов Совета проголосовали "за", тогда как Пакистан и Сомали воздержались.

"Без независимой группы экспертов этот Совет теряет свой главный источник беспристрастной, подкреплённой доказательствами информации о нарушениях санкций, что создаёт пробел в мониторинге, выгодный лишь иранскому режиму и тем, кто получает прибыль от обхода этих мер", — заявила после голосования заместитель посла США Дженнифер Лочетта.

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США и Израиль начали войну против Ирана семь месяцев назад, утверждая, что их целью является остановка разработки Тегераном ядерного оружия. Трамп вывел Соединённые Штаты из ядерной сделки с Ираном 2015 года во время своего первого президентского срока (в 2018 году), назвав эту сделку "худшей в истории".

В четверг россия и Китай обвинили своих западных коллег в политизации деятельности Совета Безопасности.

"Мы настоятельно призываем западных коллег прекратить крайне опасные действия на иранском направлении, которые угрожают дальнейшим осложнением урегулирования кризиса в Персидском заливе", — заявил Совету Безопасности постоянный представитель россии при ООН Василий Небензя. — "Единственный путь решения разногласий и снятия обеспокоенностей... относительно иранской ядерной программы — это политические и дипломатические усилия".