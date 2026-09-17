росія та Китай поклали край мандату на незалежний моніторинг санкцій ООН щодо Ірану

$44.600.0451.450.06
ukenru
17:01 • 20358 перегляди
В Україні визначили правила роботи залізниці під час повітряної загрози: коли слідувати на посадку, а коли - в укриття
Ексклюзив
16:09 • 17160 перегляди
Постійні ворожі удари по логістиці та дроновий терор - як це вплинуло на ринок праці
15:38 • 14732 перегляди
Унікальний тираж монет "Червона рута" викарбували в Україні: що на них зображеноPhotoVideo
Ексклюзив
15:33 • 13367 перегляди
Пальне знову дорожчає: актуальні ціни та чого чекати далі
14:39 • 21714 перегляди
Київ і область внесли до зони підвищеного ризику: що зміниться для бізнесу та населення
14:28 • 11820 перегляди
Ворожий FPV-дрон у Запоріжжі атакував пасажирський автобус біля зупинки, троє пораненихVideo
14:07 • 10727 перегляди
До 12 років за ґратами за створення “кол-центрів” - закон набере чинності у п’ятницю
Ексклюзив
17 вересня, 12:59 • 12135 перегляди
Ще один перенос у справі про медичну недбалість лікарів Odrex
17 вересня, 12:06 • 12792 перегляди
Всього за чотири кілометри - Туск заявив, що рф завдала удару по АЗС "зовсім поруч із польським кордоном"
17 вересня, 11:30 • 14474 перегляди
Біля станції "Вернадський" народилося перше тюленя Ведделла: вчені показали низку милих фотоPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+18°
3м/с
48%
746мм
Популярнi новини
Пункт пропуску "Паланка" на кордоні з Молдовою тимчасово призупинив роботу17 вересня, 10:17 • 11438 перегляди
Ворог атакував судно під прапором Танзанії, яке прямувало до українського порту: загинув капітан 17 вересня, 10:36 • 12380 перегляди
Тендери на сотні мільйонів і питання до цін: хто ремонтує університет Богомольця Photo17 вересня, 11:17 • 29190 перегляди
За хабарі видали майже 1000 висновків для відстрочки: на Тернопільщині підозру отримав увесь склад лікарської комісіїPhoto17 вересня, 11:48 • 14863 перегляди
НБУ ухвалив рішення щодо облікової ставки: що це означає для економіки17:28 • 15986 перегляди
Публікації
НБУ ухвалив рішення щодо облікової ставки: що це означає для економіки17:28 • 16069 перегляди
В Україні визначили правила роботи залізниці під час повітряної загрози: коли слідувати на посадку, а коли - в укриття17:01 • 20373 перегляди
Київ і область внесли до зони підвищеного ризику: що зміниться для бізнесу та населення14:39 • 21728 перегляди
Тендери на сотні мільйонів і питання до цін: хто ремонтує університет Богомольця Photo17 вересня, 11:17 • 29250 перегляди
Асоціація платників податків закликає Мінфін оперативно розв'язати проблему з оподаткуванням авіалізингу
Ексклюзив
17 вересня, 07:57 • 47306 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Дональд Туск
Урсула фон дер Ляєн
Роберт Фіцо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Іран
Львівська область
Реклама
УНН Lite
Зірка Disney Деббі Раян розповіла про травму мозку, яка змінила її життя17 вересня, 00:05 • 51824 перегляди
Барак Обама оплакує домашнього улюбленця, який помер після 13 років проживання у родиніPhoto16 вересня, 23:05 • 55093 перегляди
Племінниці Тревіса Келсі вигадали особливе ім'я для Тейлор Свіфт після її весілля з футболістом16 вересня, 22:06 • 49447 перегляди
Король Чарльз нібито казав, що принцесу Діану "скоро забудуть" – Букінгемський палац відреагував16 вересня, 21:05 • 48156 перегляди
Нова надія українського нападу - хто такий Артем Степанов, на якого розраховує Мальдера, та як він здійняв шум у Нідерландах16 вересня, 15:40 • 52215 перегляди
Актуальне
Опалення
MIM-104 Patriot
Bild
БМ-21 «Град»
Шахед-136

росія та Китай поклали край мандату на незалежний моніторинг санкцій ООН щодо Ірану

Київ • УНН

 • 1690 перегляди

росія та Китай наклали вето на продовження мандата незалежних експертів ООН щодо санкцій проти Ірану. Одинадцять країн підтримали резолюцію.

росія та Китай поклали край мандату на незалежний моніторинг санкцій ООН щодо Ірану

У четвер росія та Китай поклали край мандату Ради Безпеки ООН на незалежний моніторинг міжнародних санкцій проти Ірану, відновивши свої твердження про те, що всі заходи ООН щодо Тегерана були скасовані в рамках ядерної угоди зі світовими державами, передає УНН із посиланням на Reuters.

Усі санкції ООН проти Ірану були відновлені рік тому після того, як Франція, Велика Британія та Німеччина звинуватили Тегеран у порушенні ядерної угоди 2015 року, покликаної запобігти розробці ним ядерної зброї. Іран заперечує наміри створити ядерну зброю.

Це передбачало відновлення роботи незалежної групи експертів для моніторингу порушень, звітування перед Радою Безпеки (що складається з 15 членів) та надання рекомендацій щодо подальших дій. Однак протягом останнього року Рада працювала без групи експертів щодо Ірану, оскільки не змогла дійти згоди щодо їхнього призначення — рішення, яке має ухвалюватися на основі консенсусу.

У четвер росія та Китай наклали вето на резолюцію, яка мала продовжити мандат на незалежний моніторинг санкцій. Одинадцять членів Ради проголосували "за", тоді як Пакистан і Сомалі утрималися.

"Без незалежної групи експертів ця Рада втрачає своє головне джерело неупередженої, підкріпленої доказами інформації про порушення санкцій, що створює прогалину в моніторингу, вигідну лише іранському режиму та тим, хто отримує прибуток від обходу цих заходів", — заявила після голосування заступниця посла США Дженніфер Лочетта.

Додамо

США та Ізраїль розпочали війну проти Ірану сім місяців тому, стверджуючи, що їхньою метою є зупинка розробки Тегераном ядерної зброї. Трамп вивів Сполучені Штати з ядерної угоди з Іраном 2015 року під час свого першого президентського терміну (у 2018 році), назвавши цю угоду "найгіршою в історії".

У четвер росія та Китай звинуватили своїх західних колег у політизації діяльності Ради Безпеки.

"Ми наполегливо закликаємо західних колег припинити вкрай небезпечні дії на іранському напрямку, які загрожують подальшим ускладненням врегулювання кризи в Перській затоці", — заявив Раді Безпеки постійний представник росії при ООН Василь Небензя. — "Єдиний шлях вирішення розбіжностей і зняття занепокоєнь... щодо іранської ядерної програми — це політичні та дипломатичні зусилля".

Антоніна Туманова

Світ
Ядерна зброя
Санкції
Рада Безпеки ООН
Ізраїль
Дональд Трамп
Сомалі
Франція
Велика Британія
Німеччина
Китай
Сполучені Штати Америки
Пакистан
Іран