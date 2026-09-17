росія та Китай поклали край мандату на незалежний моніторинг санкцій ООН щодо Ірану

У четвер росія та Китай поклали край мандату Ради Безпеки ООН на незалежний моніторинг міжнародних санкцій проти Ірану, відновивши свої твердження про те, що всі заходи ООН щодо Тегерана були скасовані в рамках ядерної угоди зі світовими державами, передає УНН із посиланням на Reuters.

Усі санкції ООН проти Ірану були відновлені рік тому після того, як Франція, Велика Британія та Німеччина звинуватили Тегеран у порушенні ядерної угоди 2015 року, покликаної запобігти розробці ним ядерної зброї. Іран заперечує наміри створити ядерну зброю.

Це передбачало відновлення роботи незалежної групи експертів для моніторингу порушень, звітування перед Радою Безпеки (що складається з 15 членів) та надання рекомендацій щодо подальших дій. Однак протягом останнього року Рада працювала без групи експертів щодо Ірану, оскільки не змогла дійти згоди щодо їхнього призначення — рішення, яке має ухвалюватися на основі консенсусу.

У четвер росія та Китай наклали вето на резолюцію, яка мала продовжити мандат на незалежний моніторинг санкцій. Одинадцять членів Ради проголосували "за", тоді як Пакистан і Сомалі утрималися.

"Без незалежної групи експертів ця Рада втрачає своє головне джерело неупередженої, підкріпленої доказами інформації про порушення санкцій, що створює прогалину в моніторингу, вигідну лише іранському режиму та тим, хто отримує прибуток від обходу цих заходів", — заявила після голосування заступниця посла США Дженніфер Лочетта.

Додамо

США та Ізраїль розпочали війну проти Ірану сім місяців тому, стверджуючи, що їхньою метою є зупинка розробки Тегераном ядерної зброї. Трамп вивів Сполучені Штати з ядерної угоди з Іраном 2015 року під час свого першого президентського терміну (у 2018 році), назвавши цю угоду "найгіршою в історії".

У четвер росія та Китай звинуватили своїх західних колег у політизації діяльності Ради Безпеки.

"Ми наполегливо закликаємо західних колег припинити вкрай небезпечні дії на іранському напрямку, які загрожують подальшим ускладненням врегулювання кризи в Перській затоці", — заявив Раді Безпеки постійний представник росії при ООН Василь Небензя. — "Єдиний шлях вирішення розбіжностей і зняття занепокоєнь... щодо іранської ядерної програми — це політичні та дипломатичні зусилля".