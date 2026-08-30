ВМС Турции и силы Сомали освободили захваченное пиратами судно, 14 нападавших ликвидированы

Военно-морские силы Турции совместно с вооружёнными силами Сомали освободили грузовое судно MV LATUF, захваченное пиратами в сомалийских водах. В ходе 10-дневной операции были ликвидированы 14 пиратов и уничтожены четыре их судна, сообщает LRT со ссылкой на BNS, пишет УНН.

Подробности

По данным правительства Сомали, продолжительное военное давление вынудило нападавших, остававшихся на борту MV LATUF, покинуть захваченное судно. После этого военные взяли корабль под контроль, и он смог продолжить свой маршрут.

Согласно информации Marine Traffic, MV LATUF ходит под флагом Камеруна. В конце июля судно отправилось из Турции в танзанийский порт Дар-эс-Салам.

СМИ сообщают о грузе турецкого оружия

По данным международных СМИ, корабль мог перевозить турецкое оружие. Вместе с тем федеральные власти Сомали не подтвердили эту информацию в ответ на запрос AFP.

Сомалийские пираты захватили нефтяной танкер у побережья Йемена

Совместную операцию провели в рамках соглашения об оборонном сотрудничестве между Турцией и Сомали. Пиратство у сомалийского побережья достигло пика в 2011 году, после чего активность нападавших удалось существенно снизить благодаря международным военно-морским операциям.

Однако с апреля 2026 года количество нападений снова начало расти. За это время пираты захватили как минимум пять грузовых судов, последнее — 20 августа у побережья Йемена.

Шесть вооружённых боевиков захватили танкер у берегов Йемена