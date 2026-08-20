Шесть вооружённых боевиков захватили танкер у берегов Йемена. Состояние экипажа в настоящее время неизвестно, передаёт УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

В четверг Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило, что вооружённый экипаж взял судно под контроль и направил его в сторону Сомали.

Издание отмечает, что это произошло после того, как UKMTO ранее сообщило о получении уведомления об инциденте к востоку от йеменского порта Мукалла, где, по сообщениям, танкер заметило несанкционированное судно, приближавшееся к нему.

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Военный аналитик Sky News Шон Белл прокомментировал инцидент, заявив: "Всего несколько лет назад это происходило довольно регулярно, и в основном проблема решалась привлечением частных подрядчиков для защиты гражданских судов. Поэтому возникает вопрос, почему это происходит", — добавил он, отметив, что ситуация в регионе становится всё более нестабильной.