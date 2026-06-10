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Сомалийский арбитр, которому отказали во въезде в США, назвал это «судьбой»

Киев • УНН

 • 384 просмотра

Сомалийского арбитра Омара Артана не пустили в США на ЧМ-2026. После 11 часов допроса ему отказали во въезде из-за проблем с проверкой данных.

Сомалийский арбитр, которому отказали во въезде в США, назвал это «судьбой»

Сомалийский арбитр Омар Артан, который должен был обслуживать матчи Чемпионата мира-2026, стартующего уже завтра, назвал судьбой запрет на въезд в США. Об этом сообщает Reuters, передает УНН

Что случилось, то случилось, и это была судьба. Я благодарен ФИФА за поддержку. Сомали принадлежит нам, хорошо это или плохо. Я хочу сказать нашей молодежи, чтобы она не теряла надежду в нашей стране. Я сейчас в своей стране, и я не хочу быть где-либо еще

- сказал Артан журналистам по прибытии в столицу Сомали. 

Он призвал своих болельщиков поддерживать свою страну.

Дополнение

США выдали запрет на въезд лучшему арбитру Африки 2025 года Омару Артану из Сомали. Рефери был включен в список судей ЧМ.

Я очень, очень разочарован. Я всего лишь судья, который пытается осуществить свою мечту, самую большую мечту в моей жизни, — поехать на чемпионат мира. У меня были все необходимые документы и прочее. У меня была нужная виза. Думаю, у них проблемы с моей страной 

- говорил Артан.

По его словам, перед тем как ему было отказано во въезде в США, его допрашивали 11 часов.

Таможенная и пограничная служба США заявила, что "после проверки путешественник, судья чемпионата мира по футболу, был признан не имеющим права на въезд из-за проблем с проверкой.

Чемпионат мира-2026 по футболу - в четверг Мексика и ЮАР официально откроют турнир10.06.26, 17:46 • 2654 просмотра

Павел Башинский

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