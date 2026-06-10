Сомалийский арбитр, которому отказали во въезде в США, назвал это «судьбой»
Киев • УНН
Сомалийского арбитра Омара Артана не пустили в США на ЧМ-2026. После 11 часов допроса ему отказали во въезде из-за проблем с проверкой данных.
Сомалийский арбитр Омар Артан, который должен был обслуживать матчи Чемпионата мира-2026, стартующего уже завтра, назвал судьбой запрет на въезд в США. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Что случилось, то случилось, и это была судьба. Я благодарен ФИФА за поддержку. Сомали принадлежит нам, хорошо это или плохо. Я хочу сказать нашей молодежи, чтобы она не теряла надежду в нашей стране. Я сейчас в своей стране, и я не хочу быть где-либо еще
Он призвал своих болельщиков поддерживать свою страну.
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США выдали запрет на въезд лучшему арбитру Африки 2025 года Омару Артану из Сомали. Рефери был включен в список судей ЧМ.
Я очень, очень разочарован. Я всего лишь судья, который пытается осуществить свою мечту, самую большую мечту в моей жизни, — поехать на чемпионат мира. У меня были все необходимые документы и прочее. У меня была нужная виза. Думаю, у них проблемы с моей страной
По его словам, перед тем как ему было отказано во въезде в США, его допрашивали 11 часов.
Таможенная и пограничная служба США заявила, что "после проверки путешественник, судья чемпионата мира по футболу, был признан не имеющим права на въезд из-за проблем с проверкой.
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