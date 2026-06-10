Сомалийский арбитр, которому отказали во въезде в США, назвал это «судьбой»

Сомалийский арбитр Омар Артан, который должен был обслуживать матчи Чемпионата мира-2026, стартующего уже завтра, назвал судьбой запрет на въезд в США. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Что случилось, то случилось, и это была судьба. Я благодарен ФИФА за поддержку. Сомали принадлежит нам, хорошо это или плохо. Я хочу сказать нашей молодежи, чтобы она не теряла надежду в нашей стране. Я сейчас в своей стране, и я не хочу быть где-либо еще