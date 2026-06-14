Сомалийский арбитр получит полный гонорар за ЧМ после депортации из США — СМИ

Сомалийский арбитр Омар Артан, которому было отказано во въезде в США для судейства на чемпионате мира, все равно получит полный гонорар за турнир, передает УНН со ссылкой на BBC.

Контекст

В понедельник в международном аэропорту Майами Артана допрашивали в течение 11 часов сотрудники иммиграционной службы США, после чего ему сообщили, что въезд в страну запрещен после того, как его дипломатический паспорт и одноразовая виза США были отклонены.

Представитель правительства США заявил, что Артану не разрешили въехать в страну из-за предполагаемой "связи с подозреваемыми членами террористических организаций".

Артан сказал, что его допрашивали пограничники по поводу его связей с боевой группировкой Сомали "Аш-Шабаб", и он ответил, что ничего не знает об этой организации.

"У меня были все необходимые документы и все остальное. У меня была правильная виза", - сказал Артан.

"Я просто арбитр, который пытается осуществить свою мечту, самую большую мечту в моей жизни - приехать на чемпионат мира".

После того, как его снова посадили на самолет в Турцию, Артан получил помощь от представителей ФИФА в Стамбуле, прежде чем сесть на рейс в столицу Сомали Могадишо.

Детали

Источники сообщили BBC Sport, что, несмотря на то, что Артан не будет участвовать в чемпионате мира, ФИФА обязалась выплачивать ему зарплату.

Арбитрам неизвестен точный размер гонорара, который они получат за судейство на чемпионате мира, так как он выплачивается после окончания турнира.

Добавим

Артан, признанный лучшим арбитром года по версии Африканской конфедерации футбола (КАФ) в 2025 году, получил приглашение судить матч за Суперкубок УЕФА между "Пари Сен-Жермен" и "Астон Виллой" в Зальцбурге, Австрия, 12 августа.

34-летний арбитр, поблагодаривший свой народ и свою страну после радушного приема на родине, пообещал судить матчи чемпионата мира 2030 года.

2025 год стал для Артана незабываемым: он стал первым сомалийцем, судившим финал континентального чемпионата.

В июне 2025 года он судил ответный матч финала Лиги чемпионов Африки между "Пирамидс" и "Мамелоди Сандаунс".

ФИФА назначила Артана арбитром молодежного чемпионата мира до 20 лет в Чили, где он судил три матча, включая матч за третье место.

В конце года он отсудил два матча группового этапа Кубка африканских наций, а также работал на этом турнире в 2024 году.