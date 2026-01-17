Президент Сомали осудил признание Израилем независимости Сомалиленда

Президент Сомали Хасан Шейх Мохамуд выступил с резкой критикой решения Израиля об официальном признании Сомалиленда. Он подчеркнул, что это решение не получило поддержки ни внутри страны, ни на международной арене. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Лидер государства подчеркнул, что вопрос целостности Сомали является принципиальным и не может быть предметом торга. Он призвал представителей самопровозглашенного региона к прямым переговорам с центральным правительством.

Единство Сомали не подлежит обсуждению. Мы готовы пойти на компромисс по чему угодно, кроме единства страны – заявил Хасан Шейх Мохамуд.

Международный контекст

В декабре Израиль стал первым государством, признавшим суверенитет Сомалиленда – сепаратистского региона, имеющего стратегическое значение на побережье Красного моря. Этот шаг вызвал негативную реакцию со стороны Саудовской Аравии, Египта и Турции.

