Президент Сомали осудил признание Израилем независимости Сомалиленда

17 января, 12:49 • 12463 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29 • 20143 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19 • 19048 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 30506 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 40896 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 35711 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 51581 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 28486 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 43767 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 36017 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
Популярные новости
россияне пытаются форсировать Северский Донец на Славянском направлении - ДШВVideo17 января, 11:18 • 4030 просмотра
Мужчина получил подозрение за масштабный природный пожар на сотнях гектаров в Харьковской области из-за окуркаPhoto17 января, 11:29 • 3804 просмотра
Италия задержала судно с черным металлом из россии, нарушавшее санкцииPhotoVideo17 января, 12:09 • 15654 просмотра
В Украине вступил в силу закон об усилении мер безопасности в школах: что он предусматривает17 января, 14:20 • 4656 просмотра
Во всех регионах Украины 18 января будут действовать графики отключения света16:25 • 5994 просмотра
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 20892 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 51587 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16 января, 16:00 • 29706 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 61334 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 91544 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Игорь Терехов
Рустем Умеров
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Гренландия
Франция
УНН Lite
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 19325 просмотра
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok17 января, 03:45 • 17221 просмотра
Кейт Миддлтон поразила фанатов, приехав за рулем на прием в Виндзорском замкеPhoto17 января, 00:47 • 15549 просмотра
Китайский Новый год: традиции и особенности празднованияPhoto16 января, 19:05 • 15116 просмотра
Шмыгаль заявил, что работает в куртке в своем кабинете из-за холода16 января, 10:34 • 26707 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Truth Social
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Президент Сомали осудил признание Израилем независимости Сомалиленда

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Президент Сомали Хасан Шейх Мохамуд раскритиковал решение Израиля признать Сомалиленд, подчеркнув недопустимость нарушения целостности Сомали. Он призвал к прямым переговорам с центральным правительством.

Президент Сомали осудил признание Израилем независимости Сомалиленда

Президент Сомали Хасан Шейх Мохамуд выступил с резкой критикой решения Израиля об официальном признании Сомалиленда. Он подчеркнул, что это решение не получило поддержки ни внутри страны, ни на международной арене. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Лидер государства подчеркнул, что вопрос целостности Сомали является принципиальным и не может быть предметом торга. Он призвал представителей самопровозглашенного региона к прямым переговорам с центральным правительством.

Единство Сомали не подлежит обсуждению. Мы готовы пойти на компромисс по чему угодно, кроме единства страны

– заявил Хасан Шейх Мохамуд.

Международный контекст

В декабре Израиль стал первым государством, признавшим суверенитет Сомалиленда – сепаратистского региона, имеющего стратегическое значение на побережье Красного моря. Этот шаг вызвал негативную реакцию со стороны Саудовской Аравии, Египта и Турции. 

Израиль первым в мире признал независимость Сомалиленда: Нетаньяху подписал историческую декларацию26.12.25, 20:03 • 6902 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Израиль
Bloomberg L.P.
Сомали
Саудовская Аравия
Турция
Египет