17 січня, 12:49
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
Президент Сомалі засудив визнання Ізраїлем незалежності Сомаліленду

Київ • УНН

 • 126 перегляди

Президент Сомалі Хасан Шейх Мохамуд розкритикував рішення Ізраїлю визнати Сомаліленд, наголосивши на неприпустимості порушення цілісності Сомалі. Він закликав до прямих переговорів із центральним урядом.

Президент Сомалі засудив визнання Ізраїлем незалежності Сомаліленду

Президент Сомалі Хасан Шейх Мохамуд виступив із різкою критикою рішення Ізраїлю щодо офіційного визнання Сомаліленду. Він підкреслив, що це рішення не отримало підтримки ані всередині країни, ані на міжнародній арені. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Лідер держави наголосив, що питання цілісності Сомалі є принциповим і не може бути предметом торгу. Він закликав представників самопроголошеного регіону до прямих перемовин із центральним урядом.

Єдність Сомалі не підлягає обговоренню. Ми готові піти на компроміс щодо чого завгодно, окрім єдності країни

– заявив Хасан Шейх Мохамуд.

Міжнародний контекст

У грудні Ізраїль став першою державою, яка визнала суверенітет Сомаліленду – сепаратистського регіону, що має стратегічне значення на узбережжі Червоного моря. Цей крок зумовив негативну реакцію з боку Саудівської Аравії, Єгипту та Туреччини. 

Ізраїль першим у світі визнав незалежність Сомаліленду: Нетаньягу підписав історичну декларацію26.12.25, 20:03 • 6902 перегляди

Степан Гафтко

Новини Світу
Ізраїль
Bloomberg
Сомалі
Саудівська Аравія
Туреччина
Єгипет