Президент Сомалі засудив визнання Ізраїлем незалежності Сомаліленду

Президент Сомалі Хасан Шейх Мохамуд виступив із різкою критикою рішення Ізраїлю щодо офіційного визнання Сомаліленду. Він підкреслив, що це рішення не отримало підтримки ані всередині країни, ані на міжнародній арені. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Лідер держави наголосив, що питання цілісності Сомалі є принциповим і не може бути предметом торгу. Він закликав представників самопроголошеного регіону до прямих перемовин із центральним урядом.

Єдність Сомалі не підлягає обговоренню. Ми готові піти на компроміс щодо чого завгодно, окрім єдності країни – заявив Хасан Шейх Мохамуд.

Міжнародний контекст

У грудні Ізраїль став першою державою, яка визнала суверенітет Сомаліленду – сепаратистського регіону, що має стратегічне значення на узбережжі Червоного моря. Цей крок зумовив негативну реакцію з боку Саудівської Аравії, Єгипту та Туреччини.

