ЕС поддержал Сомали после признания Израилем Сомалиленда
Киев • УНН
Европейский Союз призвал к сохранению единства и территориальной целостности Сомали после того, как Израиль официально признал сепаратистский регион Сомалиленд независимым государством. Это решение вызвало резкую реакцию со стороны стран Африки, Ближнего Востока и международных организаций.
Детали
Представитель ЕС по иностранным делам Ануар Эль-Ануни заявил, что блок "подтверждает важность уважения к единству, суверенитету и территориальной целостности Федеративной Республики Сомали".
"Это является ключевым для мира и стабильности во всем регионе Африканского Рога", - подчеркнул он.
"ЕС поощряет содержательный диалог между Сомалилендом и федеральным правительством Сомали для разрешения давних разногласий", – добавил Эль-Ануни.
Признание Сомалиленда Израилем осудили Египет, Турция, Джибути, страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, а также Африканский Союз и региональный блок IGAD, пишет издание.
Правительство Сомали назвало действия Израиля прямым нападением на суверенитет страны. В Могадишо заявили, что будут принимать дипломатические и правовые меры для противодействия тому, что они назвали "незаконной" и "намеренной" попыткой легитимизировать сепаратизм.
Президент Хасан Шейх Мохамуд обвинил Израиль в нарушении международных норм, настаивая на том, что Сомалиленд остается неотъемлемой частью Сомали.
В совместной декларации более 20 стран и Организации исламского сотрудничества содержится предупреждение о "серьезных последствиях" для региональной и глобальной безопасности
США заявили, что продолжают признавать территориальную целостность Сомали, включая территорию Сомалиленда.
Сомалиленд, который с 1991 года функционирует как фактическое государство с собственными институтами, валютой и силами безопасности, надеется, что признание Израилем прервет десятилетия дипломатической изоляции и побудит другие страны последовать этому примеру, пишет издание.
Напомним
Израиль стал первым государством, признавшим независимость Сомалиленда после его фактического отделения от Сомали в 1991 году. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подписал совместную декларацию с президентом региона Абдирахманом Мохамедом Абдуллахи.