Біля Африки пірати напали на судно та викрали моряків, серед яких українець
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. У вівторок вісім осіб були викрадені і одна людина поранена під час нічного збройного нападу на зареєстрований в Греції танкер, поставлений на якір біля берегів Камеруну. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
Міністерство судноплавства Греції заявило, що танкер “Happy Lady” знаходився в двох морських милях від порту Лімбо в Камеруні, коли він був штурмувати озброєними людьми.
“П’ять греків, двоє людей з Філіппін і один українець були викрадені, а один громадянин Греції був поранений, йдеться в заяві міністерства”, — сказано у повідомленні.
Екіпаж танкера — 28 осіб.
Нагадаємо, біля берегів західноафриканської держави Бенін пірати напали на судно MV Bonita, що належить норвезькій судноплавної компанії J. J. Ugland.