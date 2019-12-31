Біля Африки пірати напали на судно та викрали моряків, серед яких українець

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Київ • УНН

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КИЇВ. 31 грудня. УНН. У вівторок вісім осіб були викрадені і одна людина поранена під час нічного збройного нападу на зареєстрований в Греції танкер, поставлений на якір біля берегів Камеруну. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Міністерство судноплавства Греції заявило, що танкер “Happy Lady” знаходився в двох морських милях від порту Лімбо в Камеруні, коли він був штурмувати озброєними людьми.

“П’ять греків, двоє людей з Філіппін і один українець були викрадені, а один громадянин Греції був поранений, йдеться в заяві міністерства”, — сказано у повідомленні.

Екіпаж танкера — 28 осіб.

Нагадаємо, біля берегів західноафриканської держави Бенін пірати напали на судно MV Bonita, що належить норвезькій судноплавної компанії J. J. Ugland.

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