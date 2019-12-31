У Африки пираты напали на судно и похитили моряков, среди которых украинец

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 27896 просмотра

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 декабря. УНН. Во вторник восемь человек были похищены и один человек ранен во время ночного вооруженного нападения на зарегистрированный в Греции танкер, поставленный на якорь у берегов Камеруна. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Министерство судоходства Греции заявило, что танкер "Happy Lady" находился в двух морских милях от порта Лимбо в Камеруне, когда его штурмовали вооруженные люди.

"Пять греков, двое людей из Филиппин и один украинец были похищены, а один гражданин Греции был ранен, говорится в заявлении министерства", - отмечено в сообщении.

Экипаж танкера - 28 человек.

Напомним, у берегов западноафриканского государства Бенин пираты напали на судно MV Bonita, принадлежащий норвежской судоходной компании JJ Ugland.

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