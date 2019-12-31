У Африки пираты напали на судно и похитили моряков, среди которых украинец
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Во вторник восемь человек были похищены и один человек ранен во время ночного вооруженного нападения на зарегистрированный в Греции танкер, поставленный на якорь у берегов Камеруна. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Министерство судоходства Греции заявило, что танкер "Happy Lady" находился в двух морских милях от порта Лимбо в Камеруне, когда его штурмовали вооруженные люди.
"Пять греков, двое людей из Филиппин и один украинец были похищены, а один гражданин Греции был ранен, говорится в заявлении министерства", - отмечено в сообщении.
Экипаж танкера - 28 человек.
Напомним, у берегов западноафриканского государства Бенин пираты напали на судно MV Bonita, принадлежащий норвежской судоходной компании JJ Ugland.