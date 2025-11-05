США завдали авіаудару по судну в Тихому океані: двоє загиблих

Американські військові завдали чергового авіаудару по судну, яке, за даними розвідки, транспортувало наркотики у східній частині Тихого океану. Внаслідок атаки загинули двоє осіб. Про це повідомив міністр оборони США Піт Гегсет, передає УНН з посиланням на CBS News.

Деталі

За словами Гегсета, операцію було здійснено за наказом президента Дональда Трампа. Він також оприлюднив у соцмережах розсекречене відео, на якому зафіксовано момент ураження судна.

Розвідка підтвердила, що судно було задіяне в незаконному перевезенні наркотиків, рухалося відомим маршрутом наркоторгівлі та перевозило заборонені речовини - заявив Гегсет.

Зазначається, що на борту перебували двоє наркоторговців, які були ліквідовані, тоді як американські військові обійшлися без втрат.

Із початку вересня адміністрація Трампа повідомила про понад десяток подібних ударів у водах Карибського моря та східній частині Тихого океану біля узбережжя Південної Америки по суднах, які, за даними розвідки, перевозили наркотики. Унаслідок цих атак загинуло понад 50 людей.

Окрім оприлюднених Міністерством оборони розсекречених відео, США не надали жодних деталей щодо уражених суден або осіб, які перебували на їхньому борту.

Білий дім заявляє, що ці удари є частиною кампанії із припинення діяльності наркокартелів - йдеться у дописі CBS News.

Водночас деякі законодавці розкритикували такі дії, наголошуючи, що адміністрація не надала достатніх доказів того, що судна справді займалися контрабандою наркотиків, а також наполягають, що для проведення подібних ударів президент повинен отримати схвалення Конгресу.

Президент Дональд Трамп раніше заявив, що не має наміру просити про формальне оголошення війни.

"Ну, я не думаю, що ми обов’язково вимагатимемо оголошення війни. Думаю, ми просто будемо вбивати людей, які ввозять наркотики в нашу країну. Зрозуміло? Ми їх вб’ємо. Розумієте? Вони просто помруть.", - сказав він 23 жовтня.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп пригрозив Венесуелі наземною операцією та вбивством людей, які постачають наркотики до країни. Це пов'язано з боротьбою проти наркотрафіку, обсяг якого морським шляхом скоротився до 5%.

