США нанесли авиаудар по судну в Тихом океане: двое погибших

Американские военные нанесли очередной авиаудар по судну, которое, по данным разведки, транспортировало наркотики в восточной части Тихого океана. В результате атаки погибли два человека. Об этом сообщил министр обороны США Пит Хегсет, передает УНН со ссылкой на CBS News.

Детали

По словам Хегсета, операция была осуществлена по приказу президента Дональда Трампа. Он также обнародовал в соцсетях рассекреченное видео, на котором зафиксирован момент поражения судна.

Разведка подтвердила, что судно было задействовано в незаконной перевозке наркотиков, двигалось по известному маршруту наркоторговли и перевозило запрещенные вещества - заявил Хегсет.

Отмечается, что на борту находились двое наркоторговцев, которые были ликвидированы, тогда как американские военные обошлись без потерь.

С начала сентября администрация Трампа сообщила о более чем десятке подобных ударов в водах Карибского моря и восточной части Тихого океана у побережья Южной Америки по судам, которые, по данным разведки, перевозили наркотики. В результате этих атак погибло более 50 человек.

Помимо обнародованных Министерством обороны рассекреченных видео, США не предоставили никаких деталей относительно пораженных судов или лиц, находившихся на их борту.

Белый дом заявляет, что эти удары являются частью кампании по прекращению деятельности наркокартелей - говорится в сообщении CBS News.

В то же время некоторые законодатели раскритиковали такие действия, подчеркивая, что администрация не предоставила достаточных доказательств того, что суда действительно занимались контрабандой наркотиков, а также настаивают, что для проведения подобных ударов президент должен получить одобрение Конгресса.

Президент Дональд Трамп ранее заявил, что не намерен просить о формальном объявлении войны.

"Ну, я не думаю, что мы обязательно будем требовать объявления войны. Думаю, мы просто будем убивать людей, которые ввозят наркотики в нашу страну. Понятно? Мы их убьем. Понимаете? Они просто умрут.", - сказал он 23 октября.

Напомним

Президент США Дональд Трамп пригрозил Венесуэле наземной операцией и убийством людей, которые поставляют наркотики в страну. Это связано с борьбой против наркотрафика, объем которого морским путем сократился до 5%.

