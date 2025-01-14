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В Україні хочуть заборонити арештовувати майно ПівденМашу на час воєнного стану. Рада зробила перший крок

Київ • УНН

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Верховна Рада прийняла законопроєкт про заборону арешту майна "Південного машинобудівного заводу" на період воєнного стану. Документ також передбачає зняття вже накладених арештів на підприємство.

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт про заборону на період воєнного стану арештовувати майно "Виробничого об’єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова", що у Дніпрі. Про це пише УНН з посиланням на нардепа Ярослава Железняка та картку законопроєкту №12271.

"№12271 - щодо державної підтримки та економічного відновлення ракетно-космічної галузі в умовах воєнного стану (мораторій на банкрутство ПівденМаш). За основу (241)", - повідомив Железняк.

Відповідно до законопроєкту, на період воєнного стану в Україні зупиняється вчинення виконавчих дій та заходів примусового виконання рішень (у тому числі накладення арешту на майно та кошти), боржником якого є "Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова".

Також на період воєнного стану підлягають зняттю арешти, накладені на ПівденМаш.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду законопроєкти, якими пропонує продовжити дію в Україні воєнного стану та загальної мобілізації.

Павло Башинський

Павло Башинський

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