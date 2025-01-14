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В Украине хотят запретить арестовывать имущество ЮжМаша на время военного положения. Рада сделала первый шаг

В Украине хотят запретить арестовывать имущество ЮжМаша на время военного положения. Рада сделала первый шаг

Киев  •  УНН

 • 2178 просмотра

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Верховная Рада приняла законопроект о запрете ареста имущества "Южного машиностроительного завода" на период военного положения. Документ также предусматривает снятие уже наложенных арестов на предприятие.

Верховная Рада приняла за основу законопроект о запрете на период военного положения арестовывать имущество "Производственного объединения Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова", что в Днепре. Об этом пишет УНН со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка и карточку законопроекта №12271.

"№12271 - относительно государственной поддержки и экономического восстановления ракетно-космической отрасли в условиях военного положения (мораторий на банкротство ЮжМаш). За основу (241)", - сообщил Железняк.

Согласно законопроекту, на период военного положения в Украине останавливается совершение исполнительных действий и мер принудительного исполнения решений (в том числе наложение ареста на имущество и средства), должником которого является "Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова".

Также на период военного положения подлежат снятию аресты, наложенные на ЮжМаш.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты, которыми предлагает продлить действие в Украине военного положения и всеобщей мобилизации.

Павел Башинский

Павел Башинский

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