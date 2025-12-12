$42.270.01
Новий Трудовий кодекс доопрацьовано та готується до розгляду: чого очікувати
Ексклюзив
13:09 • 7916 перегляди
Гібридна війна: навіщо росія знищує фармацевтичну інфраструктуру та провокує дефіцит ліків в Україні
Ексклюзив
13:07 • 11697 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
11:47 • 23604 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
11:37 • 20673 перегляди
За кожним прийду особисто: Генпрокурор Кравченко не збирається у відставку і знає, хто працює проти нього
10:25 • 20288 перегляди
Повноваження СБУ розширяться: Зеленський підписав закон
Ексклюзив
10:23 • 20459 перегляди
У Раді працюють над вдосконаленням законодавства, яке регулює роботу медичних закладів
Ексклюзив
12 грудня, 07:00 • 22966 перегляди
Переоформлення авто в Україні: адвокат розповів, де це можна зробити, скільки коштує, та плюси і мінуси різних методів
12 грудня, 01:09 • 28526 перегляди
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки для реалізації мирної угоди
11 грудня, 17:49 • 40367 перегляди
Рубіо, Гегсет, Віткофф, Кушнер та інші високопосадовці США провели переговори з українською командою: говорили про гарантії безпеки
Якщо наступного року 60: Пенсійний фонд роз'яснив, скільки треба стажу для пенсії

Київ • УНН

 • 158 перегляди

Пенсійний фонд України уточнив необхідний страховий стаж для виходу на пенсію у 2026 році. Для 60-річних потрібно 33 роки стажу, для 63-річних – 23 роки, а для 65-річних – 15 років.

Якщо наступного року 60: Пенсійний фонд роз'яснив, скільки треба стажу для пенсії

У Пенсійному фонді України роз'яснили, скільки потрібно мати стажу для виходу на пенсію, якщо у січні 2026 року виповнюється 60 років, пише УНН.

Деталі

Згідно із законодавством, зазначили у ПФУ, вік виходу на пенсію визначає набутий людиною страховий стаж. Це може бути 60, 63 або 65 років.

Необхідний страховий стаж, який визначає право на призначення пенсії за віком, встановлено законом на дату досягнення людиною відповідного віку.

І, відповідно до статті 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" тривалість страхового стажу, що дає право на призначення пенсії за віком у 2026 році, становить:

  • після досягнення віку 60 років – не менше 33 років;
    • після досягнення віку 63 роки – не менше 23 років;
      • після досягнення віку 65 років – не менше 15 років.

        "Важливо! Якщо віку 60 / 63 / 65 років людина досягла у 2025 році, а звертається за призначенням пенсії у 2026 році, то необхідний для призначення пенсії страховий стаж становить 32 / 22 / 15 років відповідно", - зазначили у ПФУ.

        Юлія Шрамко

