Третина людей старшого віку в Україні отримають трохи більше 3000 грн пенсії - дані реєстру
Київ • УНН
Майже третина з понад 10,2 млн українських пенсіонерів отримує лише 3340 гривень матеріального забезпечення. При цьому кожен четвертий пенсіонер продовжує працювати.
Кожен четвертий, з понад 10 млн пенсіонерів, продовжують працювати. Майже третина пенсіонерів отримують від держави лише 3 340 гривень матеріального забезпечення. Передає УНН із посиланням на Оpendatabot.
Деталі
Понад чверть пенсіонерів в Україні продовжують працювати, а пенсія приблизно третини з понад 10,2 млн пенсіонерів у перерахунку на іноземну валюту не дотягує до 70 євро.
За даними Оpendatabot, середня пенсія все ж переважає 6 тис. грн.
За даними статистики бази державних даних з основних публічних реєстрів:
6,4 тисячі грн склала середня пенсія в Україні за даними Пенсійного фонду станом на початок жовтня 2025 року. Втім майже третина пенсіонерів отримують, в середньому, виплати у розмірі 3340 грн
Таким чином розподіл виглядає так:
- 6 436 гривень - становить наразі середня пенсія в Україні. Це станом на сьогодні близько 133 євро;
- 3 340 гривень на місяць - те, що отримує понад 3,3 мільйона людей.
І нарешті невтішна статистика частини українців із найменшою пенсією:
Близько 2 300 гривень на місяць отримують 4% пенсіонерів.
Нагадаємо
У червні 2025 року Пенсійний фонд України зафіксував рекордне зростання середньої зарплати для обчислення пенсій до 22 336 грн. Це найбільше місячне підвищення за останній час.
росія "заморозила" Фонд національного добробуту: пенсії громадян рф під загрозою12.10.25, 10:19 • 15507 переглядiв