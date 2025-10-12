росія "заморозила" Фонд національного добробуту: пенсії громадян рф під загрозою
Уряд рф обмежив використання коштів Фонду національного добробуту після витрати майже двох третин його активів під час війни.
Уряд рф обмежує використання коштів Фонду національного добробуту після того, як майже дві третини його активів були витрачені під час війни. На 2026 рік із фонду планують використати близько $460 млн, що у десятки разів менше, ніж раніше. Таким чином, основний тягар фінансування державних витрат, через дефіцит доходів і санкції, ляже на населення.
уряд рф вирішив обмежити використання коштів Фонду національного добробуту (ФНД) — резерву, створеного як "подушку безпеки" на випадок кризи. З нього фінансуються, зокрема, пенсійні виплати.Від початку повномасштабної війни кремль витратив майже дві третини ліквідних активів фонду. Якщо до 2022 року в ньому було $113,5 млрд, то зараз залишилося лише $50 млрд. На 2026 рік мінфін рф планує вилучити з фонду лише 38,5 млрд рублів (приблизно $460 млн) — у десятки разів менше, ніж у попередні роки
Як вказано, через те, що кремль вирішив "законсервувати" залишки фонду, пенсійні виплати можуть опинитися під загрозою. Наприклад, у 2025 році дефіцит пенсійного фонду перевищив $9,3 млрд, а "середня пенсія становить лише 24% від середньої зарплати — мінімальний показник за останні 17 років".
Це означає, що фінансування війни тепер здійснюватиметься не з резервів. Оскільки через санкції в росії обвалилися доходи від нафти й газу, основний тягар ляже на плечі населення, уряд уже підвищує податки, вигадує нові штрафи та скорочує соціальні програми
