Россия «заморозила» Фонд национального благосостояния: пенсии граждан РФ под угрозой
Киев • УНН
Правительство РФ ограничило использование средств Фонда национального благосостояния после расходования почти двух третей его активов во время войны.
Правительство РФ ограничивает использование средств Фонда национального благосостояния после того, как почти две трети его активов были потрачены во время войны. На 2026 год из фонда планируется использовать около $460 млн, что в десятки раз меньше, чем раньше. Таким образом, основное бремя финансирования государственных расходов, из-за дефицита доходов и санкций, ляжет на население.
Пишет УНН со ссылкой на Центр Противодействия Дезинформации.
Детали
Правительство РФ решило ограничить использование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) — резерва, созданного как "подушка безопасности" на случай кризиса. Из него финансируются, в частности, пенсионные выплаты. С начала полномасштабной войны Кремль потратил почти две трети ликвидных активов фонда. Если до 2022 года в нем было $113,5 млрд, то сейчас осталось лишь $50 млрд. На 2026 год Минфин РФ планирует изъять из фонда лишь 38,5 млрд рублей (приблизительно $460 млн) — в десятки раз меньше, чем в предыдущие годы
Как указано, из-за того, что Кремль решил "законсервировать" остатки фонда, пенсионные выплаты могут оказаться под угрозой. Например, в 2025 году дефицит пенсионного фонда превысил $9,3 млрд, а "средняя пенсия составляет лишь 24% от средней зарплаты — минимальный показатель за последние 17 лет".
Это означает, что финансирование войны теперь будет осуществляться не из резервов. Поскольку из-за санкций в России обвалились доходы от нефти и газа, основное бремя ляжет на плечи населения, правительство уже повышает налоги, придумывает новые штрафы и сокращает социальные программы
