11 октября, 16:00 • 38854 просмотра
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo
11 октября, 14:06 • 62739 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам
11 октября, 13:21 • 34090 просмотра
Есть хорошие варианты, сильные идеи: Зеленский обсудил с Трампом усиление украинской ПВО
11 октября, 12:56 • 39085 просмотра
Гибель блогера Ганича в Киеве: что известно о нем и кому он написал перед смертью
11 октября, 12:10 • 29209 просмотра
Дроны СБУ поразили НПЗ “Башнефть”, который в 1400 километрах от Украины - источник
11 октября, 08:54 • 27678 просмотра
В Киеве в авто нашли известного блогера с простреленной головой: полиция начала уголовное производство
10 октября, 19:08 • 35558 просмотра
Зеленский недоволен защитой киевских ТЭЦ
10 октября, 17:04 • 43502 просмотра
Свириденко внесла в Раду представление о назначении министром культуры Татьяны Бережной
10 октября, 15:17 • 69449 просмотра
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto
10 октября, 14:10 • 35607 просмотра
Украинская делегация готовится к визиту в США: Зеленский раскрыл детали
Россия «заморозила» Фонд национального благосостояния: пенсии граждан РФ под угрозой

Киев • УНН

 • 302 просмотра

Правительство РФ ограничило использование средств Фонда национального благосостояния после расходования почти двух третей его активов во время войны.

Россия «заморозила» Фонд национального благосостояния: пенсии граждан РФ под угрозой

Правительство РФ ограничивает использование средств Фонда национального благосостояния после того, как почти две трети его активов были потрачены во время войны. На 2026 год из фонда планируется использовать около $460 млн, что в десятки раз меньше, чем раньше. Таким образом, основное бремя финансирования государственных расходов, из-за дефицита доходов и санкций, ляжет на население.

Пишет УНН со ссылкой на Центр Противодействия Дезинформации.

Детали

Правительство РФ решило ограничить использование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) — резерва, созданного как "подушка безопасности" на случай кризиса. Из него финансируются, в частности, пенсионные выплаты. С начала полномасштабной войны Кремль потратил почти две трети ликвидных активов фонда. Если до 2022 года в нем было $113,5 млрд, то сейчас осталось лишь $50 млрд. На 2026 год Минфин РФ планирует изъять из фонда лишь 38,5 млрд рублей (приблизительно $460 млн) — в десятки раз меньше, чем в предыдущие годы

- говорится в сообщении.

Как указано, из-за того, что Кремль решил "законсервировать" остатки фонда, пенсионные выплаты могут оказаться под угрозой. Например, в 2025 году дефицит пенсионного фонда превысил $9,3 млрд, а "средняя пенсия составляет лишь 24% от средней зарплаты — минимальный показатель за последние 17 лет".

Это означает, что финансирование войны теперь будет осуществляться не из резервов. Поскольку из-за санкций в России обвалились доходы от нефти и газа, основное бремя ляжет на плечи населения, правительство уже повышает налоги, придумывает новые штрафы и сокращает социальные программы

 - подытожили в ЦПД.

Крупные предприятия в РФ переходят на сокращенную неделю09.10.25, 02:26 • 3471 просмотр

Алена Уткина

ЭкономикаНовости Мира