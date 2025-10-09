Крупнейший производитель сельхозтехники в россии "Ростсельмаш" с августа работает только три дня в неделю из-за резкого падения продаж. Компания сократила производство, отказалась от инвестиционных проектов и констатирует, что это худший год за последнее десятилетие. Об этом информирует Центр противодействия дезинформации (ЦПД), передает УНН.

Упадок "Ростсельмаша" - признак системного кризиса, охватившего промышленность рф. Из-за войны, санкций и сокращения внутреннего спроса предприятия теряют рынки и финансирование. Даже такие флагманы в своей отрасли, как "Ростсельмаш", оказываются на грани выживания - пишет ЦПД.

Отмечается, что на сокращенную рабочую неделю переходят и другие крупные предприятия: "КамАЗ", "АвтоВАЗ", Кировский тракторный завод, Челябинский электрометаллургический комбинат.

И это далеко не полный список. Таким образом компании могут легально урезать зарплаты на 20–40% ради экономии - говорится в сообщении.

По информации ЦПД, власти пытаются представить ситуацию как "современный формат труда", ссылаясь на "мировые тренды" четырехдневной недели. Но это очередной симптом истощения экономики из-за войны.

Напомним

Служба внешней разведки Украины сообщает, что экономика РФ столкнется с длительным замедлением, а рост ВВП до 2028 года будет оставаться на уровне 0,8-1%. Это фактически означает рецессию из-за высокого уровня инфляции, несмотря на заявления Кремля о "мягкой посадке".

