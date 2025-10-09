$41.320.03
19:17 • 10336 перегляди
З якими країнами Україна планує запровадити множинне громадянство: уряд визначив критерії
8 жовтня, 18:01 • 22420 перегляди
Розлучитися через "Дію" можна буде вже у 2026 році
8 жовтня, 17:48 • 18939 перегляди
Зеленський погодив СБУ деякі плани, асиметричні наші відповіді на російську війну
8 жовтня, 17:38 • 16535 перегляди
В Україні схвалили План проходження зими: що він передбачає
Ексклюзив
8 жовтня, 13:46 • 31171 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
8 жовтня, 12:14 • 41829 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру
Ексклюзив
8 жовтня, 11:52 • 35876 перегляди
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
8 жовтня, 10:08 • 29861 перегляди
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
8 жовтня, 09:05 • 27069 перегляди
Рада визнала неможливість місцевих виборів під час війни: це дозволить продовжувати роботу громадам, мерам і радам
8 жовтня, 08:55 • 22771 перегляди
"Європа повинна відреагувати": фон дер Ляєн заявила про гібридну війну та анонсувала дорожню карту дій за два тижні
Великі підприємства в рф переходять на скорочений тиждень

Київ • УНН

 • 408 перегляди

Найбільший російський виробник сільгосптехніки "ростсільмаш" з серпня працює лише три дні на тиждень через падіння продажів. Компанія скоротила виробництво, відмовилася від інвестиційних проєктів, що стало найгіршим роком за десятиліття.

Великі підприємства в рф переходять на скорочений тиждень

Найбільший виробник сільгосптехніки у росії "ростсільмаш" із серпня працює лише три дні на тиждень через різке падіння продажів. Компанія скоротила виробництво, відмовилася від інвестиційних проєктів і констатує, що це найгірший рік за останнє десятиліття. Про це інформує Центр протидії дезінформації (ЦПД), передає УНН.

Занепад "ростсільмашу" - ознака системної кризи, що охопила промисловість рф. Через війну, санкції та скорочення внутрішнього попиту підприємства втрачають ринки і фінансування. Навіть такі флагмани у своїй галузі, як "ростсільмаш", опиняються на грані виживання

- пише ЦПД.

Зазначається, що на скорочений робочий тиждень переходять і інші великі підприємства: "КамАЗ", "АвтоВАЗ", кіровський тракторний завод, челябінський електрометалургійний комбінат.

І це далеко не повний список. У такий спосіб компанії можуть легально урізати зарплати на 20–40% задля економії

- йдеться у дописі.

За інформацією ЦПД, влада намагається подати ситуацію як "сучасний формат праці", посилаючись на "світові тренди" чотириденного тижня. Але це черговий симптом виснаження економіки через війну.

Нагадаємо

Служба зовнішньої розвідки України повідомляє, що економіка РФ зіткнеться з тривалим уповільненням, а зростання ВВП до 2028 року залишатиметься на рівні 0,8-1%. Це фактично означає рецесію через високий рівень інфляції, попри заяви Кремля про "м'яку посадку".

До 2030 року росія втратить близько половини цивільного авіапарку - розвідка08.10.25, 19:42 • 2270 переглядiв

Віта Зеленецька

ЕкономікаНовини Світу
Служба зовнішньої розвідки України