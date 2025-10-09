Великі підприємства в рф переходять на скорочений тиждень

Найбільший виробник сільгосптехніки у росії "ростсільмаш" із серпня працює лише три дні на тиждень через різке падіння продажів. Компанія скоротила виробництво, відмовилася від інвестиційних проєктів і констатує, що це найгірший рік за останнє десятиліття. Про це інформує Центр протидії дезінформації (ЦПД), передає УНН.

Занепад "ростсільмашу" - ознака системної кризи, що охопила промисловість рф. Через війну, санкції та скорочення внутрішнього попиту підприємства втрачають ринки і фінансування. Навіть такі флагмани у своїй галузі, як "ростсільмаш", опиняються на грані виживання - пише ЦПД.

Зазначається, що на скорочений робочий тиждень переходять і інші великі підприємства: "КамАЗ", "АвтоВАЗ", кіровський тракторний завод, челябінський електрометалургійний комбінат.

І це далеко не повний список. У такий спосіб компанії можуть легально урізати зарплати на 20–40% задля економії - йдеться у дописі.

За інформацією ЦПД, влада намагається подати ситуацію як "сучасний формат праці", посилаючись на "світові тренди" чотириденного тижня. Але це черговий симптом виснаження економіки через війну.

Нагадаємо

Служба зовнішньої розвідки України повідомляє, що економіка РФ зіткнеться з тривалим уповільненням, а зростання ВВП до 2028 року залишатиметься на рівні 0,8-1%. Це фактично означає рецесію через високий рівень інфляції, попри заяви Кремля про "м'яку посадку".

