Пенсії зростуть? У червні показник середньої зарплати для розрахунку пенсійних виплат сягнув рекордних 22 336 грн

У червні 2025 року Пенсійний фонд України зафіксував рекордне зростання середньої зарплати для обчислення пенсій - на майже 2 тисячі гривень у порівнянні з травнем. Новий показник становить 22 336 грн, саме він безпосередньо впливатиме на майбутні пенсійні нарахування українцям. Про це пише УНН із посиланням на ПФУ.

Деталі

Щомісяця Пенсійний фонд України оновлює показник середньої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески. Саме цей показник є ключовим для обчислення майбутніх пенсійних виплат.

У червні 2025 року (дані були опубліковані 25 липня) середній розмір заробітної плати, який використовується для розрахунку пенсій, сягнув 22 336 гривень. У порівнянні з травнем цей показник зріс на майже 2 000 гривень - це найбільше місячне підвищення за останній час.

За офіційною інформацією від Державної служби статистики, в першому кварталі 2025 року середня заробітна плата по країні підвищилась на 24,1%, досягнувши 23 460 гривень. У перерахунку на долари це приблизно 564 USD - більше, ніж було до повномасштабного вторгнення. Наприклад, у 2021 році середня зарплата становила близько 514 доларів.

Національний банк України прогнозує, що до кінця 2025 року номінальні зарплати зростуть на 17,7%. Водночас реальне зростання (з урахуванням інфляції) буде скромнішим - лише близько 3,9%.

Таким чином, тенденція до збільшення середньої зарплати створює передумови для підвищення пенсійних виплат у майбутньому.

На соцвиплати українцям за пів року пішло 191,5 млрд грн, 59% з них - на пенсії