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Пенсии вырастут? В июне показатель средней зарплаты для расчета пенсионных выплат достиг рекордных 22 336 грн

Киев • УНН

 • 352 просмотра

В июне 2025 года Пенсионный фонд Украины зафиксировал рекордный рост средней зарплаты для исчисления пенсий до 22 336 грн. Это самое большое месячное повышение за последнее время, что повлияет на будущие пенсионные начисления.

Пенсии вырастут? В июне показатель средней зарплаты для расчета пенсионных выплат достиг рекордных 22 336 грн

В июне 2025 года Пенсионный фонд Украины зафиксировал рекордный рост средней зарплаты для исчисления пенсий - почти на 2 тысячи гривен по сравнению с маем. Новый показатель составляет 22 336 грн, именно он будет непосредственно влиять на будущие пенсионные начисления украинцам. Об этом пишет УНН со ссылкой на ПФУ.

Детали

Ежемесячно Пенсионный фонд Украины обновляет показатель средней заработной платы, с которой уплачиваются страховые взносы. Именно этот показатель является ключевым для исчисления будущих пенсионных выплат.

В июне 2025 года (данные были опубликованы 25 июля) средний размер заработной платы, который используется для расчета пенсий, достиг 22 336 гривен. По сравнению с маем этот показатель вырос почти на 2 000 гривен - это наибольшее месячное повышение за последнее время.

По официальной информации от Государственной службы статистики, в первом квартале 2025 года средняя заработная плата по стране повысилась на 24,1%, достигнув 23 460 гривен. В пересчете на доллары это примерно 564 USD - больше, чем было до полномасштабного вторжения. Например, в 2021 году средняя зарплата составляла около 514 долларов.

Национальный банк Украины прогнозирует, что к концу 2025 года номинальные зарплаты вырастут на 17,7%. В то же время реальный рост (с учетом инфляции) будет скромнее - лишь около 3,9%.

Таким образом, тенденция к увеличению средней зарплаты создает предпосылки для повышения пенсионных выплат в будущем.

На соцвыплаты украинцам за полгода ушло 191,5 млрд грн, 59% из них - на пенсии15.07.2025, 15:30 • 5052 просмотра

Алена Уткина

Алена Уткина

ОбществоЭкономикаФинансы
Пенсионный фонд Украины
Национальный банк Украины
Украина
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