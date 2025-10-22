$41.760.03
Большинство регионов охватили аварийные отключения света после очередной атаки рф на энергетику - Минэнерго
Поезда задерживаются и меняют маршруты из-за массированной атаки рф
Спецпредставитель Путина заявил, что подготовка встречи лидеров РФ и США продолжается
Трамп о возможной встрече с путиным: Я не хочу, чтобы встреча была бесполезной, мы еще не приняли решение
Генштаб ВСУ подтвердил поражение брянского химического завода ракетами Storm Shadow на территории рф
Встреча Дональда Трампа с Путиным в Венгрии отменена - СМИ
Европа и Украина готовят план из 12 пунктов по завершению войны – Bloomberg
"Контракт 18-24" расширили: теперь служить можно в любой бригаде Сил обороны
Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" с пророссийскими настроениями
Треть людей старшего возраста в Украине получат чуть более 3000 грн пенсии - данные реестра

Киев • УНН

 • 168 просмотра

Почти треть из более чем 10,2 млн украинских пенсионеров получает лишь 3340 гривен материального обеспечения. При этом каждый четвертый пенсионер продолжает работать.

Треть людей старшего возраста в Украине получат чуть более 3000 грн пенсии - данные реестра

Каждый четвертый из более чем 10 млн пенсионеров продолжает работать. Почти треть пенсионеров получают от государства лишь 3 340 гривен материального обеспечения. Передает УНН со ссылкой на Оpendatabot.

Детали

Более четверти пенсионеров в Украине продолжают работать, а пенсия примерно трети из более чем 10,2 млн пенсионеров в пересчете на иностранную валюту не дотягивает до 70 евро.

По данным Оpendatabot, средняя пенсия все же превышает 6 тыс. грн.

По данным статистики базы государственных данных из основных публичных реестров:

6,4 тысячи грн составила средняя пенсия в Украине по данным Пенсионного фонда по состоянию на начало октября 2025 года. Впрочем, почти треть пенсионеров получают, в среднем, выплаты в размере 3340 грн

- информирует Оpendatabot.

Таким образом, распределение выглядит так:

  • 6 436 гривен - составляет сейчас средняя пенсия в Украине. Это по состоянию на сегодня около 133 евро;
    • 3 340 гривен в месяц - то, что получает более 3,3 миллиона человек.

      И наконец неутешительная статистика части украинцев с наименьшей пенсией:

      Около 2 300 гривен в месяц получают 4% пенсионеров.

      - говорится в отчете. 

      Напомним

      В июне 2025 года Пенсионный фонд Украины зафиксировал рекордный рост средней зарплаты для исчисления пенсий до 22 336 грн. Это наибольшее месячное повышение за последнее время.

      Игорь Тележников

