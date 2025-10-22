Треть людей старшего возраста в Украине получат чуть более 3000 грн пенсии - данные реестра
Киев • УНН
Почти треть из более чем 10,2 млн украинских пенсионеров получает лишь 3340 гривен материального обеспечения. При этом каждый четвертый пенсионер продолжает работать.
Детали
Более четверти пенсионеров в Украине продолжают работать, а пенсия примерно трети из более чем 10,2 млн пенсионеров в пересчете на иностранную валюту не дотягивает до 70 евро.
По данным Оpendatabot, средняя пенсия все же превышает 6 тыс. грн.
По данным статистики базы государственных данных из основных публичных реестров:
6,4 тысячи грн составила средняя пенсия в Украине по данным Пенсионного фонда по состоянию на начало октября 2025 года. Впрочем, почти треть пенсионеров получают, в среднем, выплаты в размере 3340 грн
Таким образом, распределение выглядит так:
- 6 436 гривен - составляет сейчас средняя пенсия в Украине. Это по состоянию на сегодня около 133 евро;
- 3 340 гривен в месяц - то, что получает более 3,3 миллиона человек.
И наконец неутешительная статистика части украинцев с наименьшей пенсией:
Около 2 300 гривен в месяц получают 4% пенсионеров.
Напомним
В июне 2025 года Пенсионный фонд Украины зафиксировал рекордный рост средней зарплаты для исчисления пенсий до 22 336 грн. Это наибольшее месячное повышение за последнее время.
