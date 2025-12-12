$42.270.01
13:33
Новый Трудовой кодекс доработан и готовится к рассмотрению: чего ожидать
Эксклюзив
13:09
Гибридная война: зачем Россия уничтожает фармацевтическую инфраструктуру и провоцирует дефицит лекарств в Украине
Эксклюзив
13:07
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
11:47
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
11:37
За каждым приду лично: Генпрокурор Кравченко не собирается в отставку и знает, кто работает против него
10:25
Полномочия СБУ расширятся: Зеленский подписал закон
Эксклюзив
10:23
В Раде работают над усовершенствованием законодательства, регулирующего работу медицинских учреждений
Эксклюзив
12 декабря, 07:00
Переоформление авто в Украине: адвокат рассказал, где это можно сделать, сколько стоит, и плюсы и минусы разных методов
12 декабря, 01:09
Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности для реализации мирного соглашения
11 декабря, 17:49
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасностиPhoto
Если в следующем году 60: Пенсионный фонд разъяснил, сколько нужно стажа для пенсии

Киев • УНН

 • 426 просмотра

Пенсионный фонд Украины уточнил необходимый страховой стаж для выхода на пенсию в 2026 году. Для 60-летних нужно 33 года стажа, для 63-летних – 23 года, а для 65-летних – 15 лет.

Если в следующем году 60: Пенсионный фонд разъяснил, сколько нужно стажа для пенсии

В Пенсионном фонде Украины разъяснили, сколько нужно иметь стажа для выхода на пенсию, если в январе 2026 года исполняется 60 лет, пишет УНН.

Детали

Согласно законодательству, отметили в ПФУ, возраст выхода на пенсию определяет приобретенный человеком страховой стаж. Это может быть 60, 63 или 65 лет.

Необходимый страховой стаж, определяющий право на назначение пенсии по возрасту, установлен законом на дату достижения человеком соответствующего возраста.

И, согласно статье 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" продолжительность страхового стажа, дающего право на назначение пенсии по возрасту в 2026 году, составляет:

  • после достижения возраста 60 лет – не менее 33 лет;
    • после достижения возраста 63 года – не менее 23 лет;
      • после достижения возраста 65 лет – не менее 15 лет.

        "Важно! Если возраста 60 / 63 / 65 лет человек достиг в 2025 году, а обращается за назначением пенсии в 2026 году, то необходимый для назначения пенсии страховой стаж составляет 32 / 22 / 15 лет соответственно", - отметили в ПФУ.

        Юлия Шрамко

        Украина