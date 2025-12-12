Если в следующем году 60: Пенсионный фонд разъяснил, сколько нужно стажа для пенсии
Пенсионный фонд Украины уточнил необходимый страховой стаж для выхода на пенсию в 2026 году. Для 60-летних нужно 33 года стажа, для 63-летних – 23 года, а для 65-летних – 15 лет.
В Пенсионном фонде Украины разъяснили, сколько нужно иметь стажа для выхода на пенсию, если в январе 2026 года исполняется 60 лет, пишет УНН.
Детали
Согласно законодательству, отметили в ПФУ, возраст выхода на пенсию определяет приобретенный человеком страховой стаж. Это может быть 60, 63 или 65 лет.
Необходимый страховой стаж, определяющий право на назначение пенсии по возрасту, установлен законом на дату достижения человеком соответствующего возраста.
И, согласно статье 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" продолжительность страхового стажа, дающего право на назначение пенсии по возрасту в 2026 году, составляет:
- после достижения возраста 60 лет – не менее 33 лет;
- после достижения возраста 63 года – не менее 23 лет;
- после достижения возраста 65 лет – не менее 15 лет.
"Важно! Если возраста 60 / 63 / 65 лет человек достиг в 2025 году, а обращается за назначением пенсии в 2026 году, то необходимый для назначения пенсии страховой стаж составляет 32 / 22 / 15 лет соответственно", - отметили в ПФУ.
