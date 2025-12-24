Банки фининклюзивности, специальные правила работы "Южмаша", налогообложение банков: Зеленский подписал ряд законов

$42.100.05
49.640.15
ukenru
14:18 • 1580 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
13:26 • 4176 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
11:46 • 14703 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
11:12 • 12937 просмотра
Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
24 декабря, 08:22 • 15858 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52 • 32928 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 48603 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 66158 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03 • 72812 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
23 декабря, 11:41 • 42354 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
2м/с
67%
765мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Обходят Коростень: 15 поездов меняют движение накануне Сочельника24 декабря, 06:43 • 6600 просмотра
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo24 декабря, 06:59 • 16248 просмотра
Число россиян, поддерживающих войну, упало до исторического минимума - начальник ЦПД Коваленко24 декабря, 07:35 • 16951 просмотра
Посол США при НАТО: "Переговоры продуктивны, но атаки рф по Украине говорят сами за себя"24 декабря, 08:30 • 3992 просмотра
Графики не действуют: Укрэнерго подтвердило аварийные отключения света в нескольких областях09:23 • 5446 просмотра
публикации
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
13:26 • 4182 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
Эксклюзив
11:46 • 14706 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 66161 просмотра
Пугающая закономерность: что объединяет истории пациентов Odrex и зачем клиника пытается "закрыть им рты"Photo23 декабря, 14:58 • 40844 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto23 декабря, 12:03 • 72815 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Николас Мадуро
Михаил Федоров
Тьерри Бретон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Село
Донецкая область
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
Санта-Клаус начал путешествие по миру для доставки подарков: отслеживание маршрутаVideo14:00 • 752 просмотра
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo24 декабря, 06:59 • 16318 просмотра
Долгожданное возвращение: Marvel представила первый трейлер фильма "Мстители: Судный день"Video23 декабря, 20:27 • 6784 просмотра
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo23 декабря, 09:59 • 33012 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video23 декабря, 08:10 • 30032 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Фильм
Социальная сеть
The New York Times

Банки фининклюзивности, специальные правила работы "Южмаша", налогообложение банков: Зеленский подписал ряд законов

Киев • УНН

 • 438 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд законопроектов, касающихся экономики и обороны. Среди них создание банков финансовой инклюзивности, продление специальных правил работы "Южмаша" и введение налогообложения банков.

Банки фининклюзивности, специальные правила работы "Южмаша", налогообложение банков: Зеленский подписал ряд законов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд законопроектов, важных для экономики, обороны. В частности, предусматривается создание банков финансовой инклюзивности, продление специальных правил работы "Южмаша", а также введение налогообложения банков, передает УНН.

Подробности

Законопроект 13018-д - Создание банков финансовой инклюзивности

В соответствии с законопроектом, предусматривается ввести новый вид банка - банк финансовой инклюзии, осуществляющий деятельность на основании ограниченной банковской лицензии, основной целью деятельности которого является обеспечение финансовой инклюзии.

Как указывается в документе, деятельность и стратегия банка финансовой инклюзии должны быть направлены на обеспечение доступа клиентов к пользованию банковскими, платежными, другими финансовыми и сопутствующими услугами, в том числе на территориях с особыми условиями для развития и территориях восстановления.

НБУ наделяется правом устанавливать требования к деятельности банка финансовой инклюзии и особенности регулирования и надзора за его деятельностью.

Рада поддержала создание "почта-банка" на базе “Укрпочты”: законопроект принят во втором чтении03.06.25, 15:52 • 3100 просмотров

Законопроект №14097 - Повышение налогов для банков

Согласно законопроекту, ставка налога на прибыль в 2026 году для банков будет составлять 50%. Кроме того, документ отсрочивает введение е-акциза до 1 ноября 2026 года.

Рада поддержала повышение налогов для банков до 50% еще на год: детали21.10.25, 14:15 • 3263 просмотра

Законопроект №14061 - продлен специальный режим работы ГП "Южмаш"

В соответствии с документом, временно, до 1 января 2027 года, в отношении Государственного предприятия "Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова" останавливаются принудительные взыскания и аресты средств предприятия.

Рада продлила специальные правила работы "Южмаша": принят закон17.12.25, 13:58 • 4506 просмотров

Законопроект №11488-1 - Непрерывный стаж восстановленным работникам после незаконного увольнения

В соответствии с законопроектом, предусматривается обеспечение полного и надлежащего восстановления прав работника, который был незаконно уволен, через:

  • включение периода незаконного увольнения в страховой стаж работника;
    • обязательство работодателя уплатить страховые взносы за этот период;
      • обеспечение пенсионных и других социальных прав работника без потерь из-за незаконного увольнения.

        Если в следующем году 60: Пенсионный фонд разъяснил, сколько нужно стажа для пенсии12.12.25, 16:33 • 9522 просмотра

        Павел Башинский

        ОбществоЭкономикаПолитика
        Техника
        Государственный бюджет
        Банковская карта
        Пенсионный возраст
        Национальный банк Украины
        Владимир Зеленский
        Украина