Банки фининклюзивности, специальные правила работы "Южмаша", налогообложение банков: Зеленский подписал ряд законов
УНН
Президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд законопроектов, касающихся экономики и обороны. Среди них создание банков финансовой инклюзивности, продление специальных правил работы "Южмаша" и введение налогообложения банков.
Подробности
Законопроект 13018-д - Создание банков финансовой инклюзивности
В соответствии с законопроектом, предусматривается ввести новый вид банка - банк финансовой инклюзии, осуществляющий деятельность на основании ограниченной банковской лицензии, основной целью деятельности которого является обеспечение финансовой инклюзии.
Как указывается в документе, деятельность и стратегия банка финансовой инклюзии должны быть направлены на обеспечение доступа клиентов к пользованию банковскими, платежными, другими финансовыми и сопутствующими услугами, в том числе на территориях с особыми условиями для развития и территориях восстановления.
НБУ наделяется правом устанавливать требования к деятельности банка финансовой инклюзии и особенности регулирования и надзора за его деятельностью.
Законопроект №14097 - Повышение налогов для банков
Согласно законопроекту, ставка налога на прибыль в 2026 году для банков будет составлять 50%. Кроме того, документ отсрочивает введение е-акциза до 1 ноября 2026 года.
Законопроект №14061 - продлен специальный режим работы ГП "Южмаш"
В соответствии с документом, временно, до 1 января 2027 года, в отношении Государственного предприятия "Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова" останавливаются принудительные взыскания и аресты средств предприятия.
Законопроект №11488-1 - Непрерывный стаж восстановленным работникам после незаконного увольнения
В соответствии с законопроектом, предусматривается обеспечение полного и надлежащего восстановления прав работника, который был незаконно уволен, через:
- включение периода незаконного увольнения в страховой стаж работника;
- обязательство работодателя уплатить страховые взносы за этот период;
- обеспечение пенсионных и других социальных прав работника без потерь из-за незаконного
увольнения.
