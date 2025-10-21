Рада поддержала повышение налогов для банков до 50% еще на год: детали
Киев • УНН
Верховная Рада приняла законопроект, предусматривающий повышение налога на прибыль для банков до 50% в 2026 году. Это решение, которое будет действовать до первого квартала 2027 года, имеет целью стабильное наполнение госбюджета.
Верховная Рада приняла за основу в первом чтении законопроект (№14097) об особенностях налогообложения банков налогом на прибыль предприятий в 2026 году, что в очередной раз повышает налоги для банков, сообщили в ВР во вторник, пишет УНН.
Детали
Документ, как сообщается, предусматривает, что в 2026 году банки будут платить налог на прибыль по повышенной ставке - 50%, без возможности уменьшать налогооблагаемую прибыль на убытки прошлых лет.
Как отметил нардеп из финансового комитета Ярослав Железняк, это "уже в третий раз парламент принимает решение, которое обещали сделать только на один год":
- налог увеличивается с 25% до 50%;
- налогообложение будет с 2026 года до первого квартала 2027 года включительно;
- ставка начисляется раз в квартал.
"И напоминаю, что это повышение налогов будет финансировать популизм и пиар. Это 15-23 млрд в 2026-м, и примерно 5 млрд в 27-м году", - указал нардеп.
В то же время в ВР целью инициативы называют обеспечение "стабильного наполнения государственного бюджета" в условиях военного положения и роста потребностей сектора безопасности и обороны. Такой подход, как ожидается, позволит сбалансировать бюджет и одновременно сохранить предсказуемость налоговой политики.