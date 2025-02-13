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Пышный о 50% налогообложения банков: надеюсь, в третий раз это не повторится

Пышный о 50% налогообложения банков: надеюсь, в третий раз это не повторится

Киев  •  УНН

 • 2908 просмотра

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Андрей Пышный выразил надежду, что 50% налог на прибыль банков больше не введут. По его словам, банки уже платят повышенную ставку 25%, а ретроспективное налогообложение вредит инвестиционной привлекательности.

Глава НБУ Андрей Пышный выразил надежду, что повторное введение 50% налога на прибыль банков больше не произойдет. Он отметил, что банки уже платят повышенную ставку в 25%, а ретроспективное налогообложение не способствует доверию к налоговой системе и инвестиционной привлекательности финансового сектора. Об этом он рассказал в интервью Forbes, передает УНН.

Надеюсь, в третий раз это не повторится. Банки и финучреждения - единственный сектор, который и так платит повышенную ставку в 25% налога на прибыль. Повторная и ретроспективная - эта история не добавила ни доверия к налоговой системе, ни инвестиционной привлекательности банковской системе. Потому что были коммуникации, что этот налог имеет исключительный характер только по результатам 2023 года

 - сказал глава НБУ.

Он отмечает, что, несмотря на это, банки сохранили финансовую устойчивость и успешно завершили второй этап перехода на трехуровневую структуру капитала. Сейчас все банки соблюдают требования по достаточности регулятивного капитала. Хотя в отдельных учреждениях уплата налога может повлиять на этот показатель, критических рисков пока не зафиксировано.

Будем рассматривать планы капитализации, где это потребуется, однако не видим существенного негативного влияния на финансовую устойчивость. Однако гипотетическое влияние этого решения - уменьшение на 20% потенциальной способности банков нарастить кредитный портфель 

- сказал Пышный.

Напомним 

В 2023 году было принято решение налогообложения банков на 50%, что должно было стать разовой «акцией». 

Но уже в 2024 году Верховная Рада поддержала законопроект об увеличении налогов на 58 млрд грн в этом году и 137 млрд в следующем, где речь шла в том числе и о дополнительном налогообложении банков на 50%.

Тогда же Пышный призвал оценивать повторное налогообложение банков с точки зрения эффективности и рисков. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Экономикаполитика
natsionalnii-bank-ukrainiНациональный банк Украины
verkhovna-radaВерховная Рада
andrii-pyshnyiАндрей Пышный

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