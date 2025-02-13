Пишний про 50% оподаткування банків: сподіваюся, утретє це не повториться

Голова НБУ Андрій Пишний висловив сподівання, що повторне запровадження 50% податку на прибуток банків більше не відбудеться. Він наголосив, що банки вже сплачують підвищену ставку у 25%, а ретроспективне оподаткування не сприяє довірі до податкової системи та інвестиційній привабливості фінансового сектору. Про це він розповів в інтервʼю Forbes, передає УНН.

Сподіваюся, утретє це не повториться. Банки та фінустанови – єдиний сектор, який і так сплачує підвищену ставку у 25% податку на прибуток. Повторна і ретроспективна – ця історія не додала ані довіри до податкової системи, ані інвестиційної привабливості банківській системі. Тому що були комунікації, що цей податок має виключний характер лише за результатами 2023 року - сказав глава НБУ.

Він зазначає, що, незважаючи на це, банки зберегли фінансову стійкість і успішно завершили другий етап переходу на трирівневу структуру капіталу. Наразі всі банки дотримуються вимог щодо достатності регулятивного капіталу. Хоча в окремих установах сплата податку може вплинути на цей показник, критичних ризиків поки що не зафіксовано.

Розглядатимемо плани капіталізації, де це буде потрібно, однак не бачимо суттєвого негативного впливу на фінансову стійкість. Проте гіпотетичний вплив цього рішення – зменшення на 20% потенційної спроможності банків наростити кредитний портфель - сказав Пишний.

Нагадаємо

У 2023 році було прийняте рішення оподаткування банків на 50%, що мало стати разовою "акцією".

Та вже у 2024 році Верховна Рада підтримала законопроєкт щодо збільшення податків на 58 млрд грн в цьому році та 137 млрд в наступному, де йшлось зокрема і про додаткове оподаткування банків на 50%.

Тоді ж Пишний закликав оцінювати повторне оподаткування банків з точки зору ефективності та ризиків.