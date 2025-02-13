Пишний про 50% оподаткування банків: сподіваюся, утретє це не повториться

ukenru
Ексклюзив
06:50 • 22231 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 66269 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 129758 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 188478 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 151828 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 141609 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 119123 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108573 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103116 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 148182 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

17 березня, 00:38 • 45277 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

17 березня, 01:54 • 77658 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 93586 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 35923 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 87668 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 148186 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 147127 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 280659 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 309395 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 245166 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 1109 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 35810 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 71349 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 113830 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 136762 перегляди
Актуальне
Пишний про 50% оподаткування банків: сподіваюся, утретє це не повториться

Пишний про 50% оподаткування банків: сподіваюся, утретє це не повториться

Київ • УНН

 • 101992 перегляди

Андрій Пишний висловив сподівання, що 50% податок на прибуток банків більше не запровадять. За його словами, банки вже платять підвищену ставку 25%, а ретроспективне оподаткування шкодить інвестиційній привабливості.

Голова НБУ Андрій Пишний висловив сподівання, що повторне запровадження 50% податку на прибуток банків більше не відбудеться. Він наголосив, що банки вже сплачують підвищену ставку у 25%, а ретроспективне оподаткування не сприяє довірі до податкової системи та інвестиційній привабливості фінансового сектору. Про це він розповів в інтервʼю Forbes, передає УНН.

Сподіваюся, утретє це не повториться. Банки та фінустанови – єдиний сектор, який і так сплачує підвищену ставку у 25% податку на прибуток. Повторна і ретроспективна – ця історія не додала ані довіри до податкової системи, ані інвестиційної привабливості банківській системі. Тому що були комунікації, що цей податок має виключний характер лише за результатами 2023 року

 - сказав глава НБУ.

Він зазначає, що, незважаючи на це, банки зберегли фінансову стійкість і успішно завершили другий етап переходу на трирівневу структуру капіталу. Наразі всі банки дотримуються вимог щодо достатності регулятивного капіталу. Хоча в окремих установах сплата податку може вплинути на цей показник, критичних ризиків поки що не зафіксовано.

Розглядатимемо плани капіталізації, де це буде потрібно, однак не бачимо суттєвого негативного впливу на фінансову стійкість. Проте гіпотетичний вплив цього рішення – зменшення на 20% потенційної спроможності банків наростити кредитний портфель 

- сказав Пишний.

Нагадаємо 

У 2023 році було прийняте рішення оподаткування банків на 50%, що мало стати разовою "акцією". 

Та вже у 2024 році Верховна Рада підтримала законопроєкт щодо збільшення податків на 58 млрд грн в цьому році та 137 млрд в наступному, де йшлось зокрема і про додаткове оподаткування банків на 50%.

Тоді ж Пишний закликав оцінювати повторне оподаткування банків з точки зору ефективності та ризиків. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

ЕкономікаПолітика
natsionalnyi-bank-ukrainyНаціональний банк України
verkhovna-radaВерховна Рада
andrii-pyshnyiАндрій Пишний

Звернутися з питань розміщення реклами