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Без емоцій та політичного підтексту: Пишний про обговорення повторного оподаткування банків

Без емоцій та політичного підтексту: Пишний про обговорення повторного оподаткування банків

Київ • УНН

 • 16433 перегляди

Андрій Пишний закликав оцінювати повторне оподаткування банків з точки зору ефективності та ризиків. НБУ сподівається, що банки зроблять вирішальний внесок у фінансування дефіциту без емісійних джерел.

Обговорення питання повторного оподаткування банків повинне проходити без емоцій та політичного підтексту, з акцентом на ефективності та ризиках. Про це заявив голова Національного банку Андрій Пишний, передає УНН.

"Будь-яке рішення має оцінюватись з точки зору його ефективності. Я б дуже хотів і розраховував, щоб ми "прибрали" обговорення питання повторного оподаткування банків, за цією "преміальною ставкою" додатковою в 50%", -  сказав Пишний.

За його словами, НБУ "прибрав емоції" та сподівається, що банки зроблять вирішальний внесок фінансування дефіциту, без застосування емісійних джерел в цьому році.

"Коли ми говоримо про додаткове оподаткування тут слід врахувати, що минулого року ставка 50% податку на прибуток, цього року ретроактивна ставка знову 50% податку на прибуток. Складається таке враження, що 100% прибутку, отриманого фактично за 12 місяців підлягають оподаткуванню. Через це ми хотіли б цієї дискусії саме на предмет ефективності і ризиків, без додаткових емоцій та політичного підтексту", - сказав Пишний.

Нагадаємо 

Раніше міністерство фінансів України та Національний банк України виступили проти підвищення податку на прибуток банків у 2024 році з 25% до 50%, передбаченого доопрацьованим урядовим законопроєктом про підвищення податків. 

А вже у вівторок, 17 вересня, Верховна Рада України 241 голосом "За" підтримала у першому читанні законопроєкт №11416д щодо збільшення податків на 58 млрд грн в цьому році та 137 млрд в наступному, де йшлось зокрема і про додаткове оподаткування банків на 50%.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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