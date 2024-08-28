Мінфін і НБУ проти підвищення податку на прибуток банків до 50% у 2024 - нардеп
Київ • УНН
Мінфін та НБУ виступили проти підвищення податку на прибуток банків з 25% до 50% у 2024 році. Це передбачалося урядовим законопроєктом, але викликає ризики для внутрішніх запозичень та докапіталізації держбанків.
Міністерство фінансів України та Національний банк України виступили проти підвищення податку на прибуток банків у 2024 році з 25% до 50%, передбаченого доопрацьованим урядовим законопроєктом про підвищення податків. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає УНН.
Деталі
"Мінфін виступив відкрито проти підвищення податку на банки до 50%. По-перше, проти МВФ. По-друге, вони говорять, що тоді ризик внутрішнього запозичення. Ця норма знімається з закону", - повідомив Железняк.
Згодом він додав, що НБУ також виступив проти, адже це викликає ризик додаткової докапіталізації державних банків.
Доповнення
В липні Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт щодо підвищення податків. В уряді розраховували, що закон дозволить додатково залучити у 2024 році до бюджетів близько 125 млрд гривень.
Урядовий законопроєкт передбачає підвищення податків, очікується додатково 140 млрд грн - нардеп18.07.24, 14:51 • 18400 переглядiв
Пізніше стало відомо, що законопроєкт доопрацювали та планують винести на голосування в Раду у перші тижні вересня в Раду. В законопроєкті, серед іншого, планувалося встановити ставки податку на прибуток для банків в розмірі 50% на 2024 рік. Заплановані від закону про підвищення податків додаткові бюджетні ресурси у 125 млрд гривень зменшилися у 4 рази - до 30,1 млрд гривень.
Міністр фінансів України Сергій Марченко заявляв про необхідність збільшення податків для фінансування сектору безпеки та оборони. Мінфін шукає компромісний варіант з парламентом щодо підвищення податків, який буде прийнятним для суспільства та бізнесу.