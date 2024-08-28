Минфин и НБУ против повышения налога на прибыль банков до 50% в 2024 - нардеп

Министерство финансов Украины и Национальный банк Украины выступили против повышения налога на прибыль банков в 2024 году с 25% до 50%, предусмотренного доработанным правительственным законопроектом о повышении налогов. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.

Детали

«Минфин выступил открыто против повышения налога на банки до 50%. Во-первых, против МВФ. Во-вторых, они говорят, что тогда риск внутреннего заимствования. Эта норма снимается с закона», - сообщил Железняк.

Впоследствии он добавил, что НБУ также выступил против, ведь это вызывает риск дополнительной докапитализации государственных банков.

Дополнение

В июле Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект о повышении налогов. В правительстве рассчитывали, что закон позволит дополнительно привлечь в 2024 году в бюджеты около 125 млрд гривен.

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Позже стало известно, что законопроект доработали и планируют вынести на голосование в Раду в первые недели сентября в Раду. В законопроекте, среди прочего, планировалось установить ставки налога на прибыль для банков в размере 50% на 2024 год. Запланированные от закона о повышении налогов дополнительные бюджетные ресурсы в 125 млрд гривен уменьшились в 4 раза - до 30,1 млрд гривен.

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял о необходимости увеличения налогов для финансирования сектора безопасности и обороны. Минфин ищет компромиссный вариант с парламентом по повышению налогов, который будет приемлемым для общества и бизнеса.