Появился правительственный законопроект об изменениях в Налоговый кодекс и другое законодательство относительно повышения налогов на 140 млрд грн, который предусматривает повышение ставки военного сбора, сообщил народный депутат из налогового комитета Ярослав Железняк в четверг, пишет УНН.

Детали

"... законопроект о повышении налогов от правительства на сумму 140 млрд грн. Сейчас должно рассмотреть правительство", - указал Железняк в Telegram.

Нардеп перечислил основные новации:

повышение ставки военного сбора к доходам, определенным статьей 163 Кодекса, до 5%;

установление обязанности уплаты военного сбора юридическими лицами в размере 1% дохода от любой деятельности для плательщиков налога на прибыль предприятий и плательщиков единого налога 3 и 4 группы;

установление обязанности уплаты военного сбора в размере 5% в расчете двух минимальных заработных плат в месяц физическими лицами - предпринимателями плательщиками единого налога первой, второй и четвертой группы;

установление обязанности уплаты военного сбора в размере 1% от дохода ФЛП плательщиками единого налога третьей группы;

установление обязанности уплаты военного сбора в размере 5% от стоимости банковских металлов юридическими и физическими лица, осуществляющими операции по приобретению у банков банковских металлов;

установление обязанности уплаты военного сбора в размере 30% от стоимости реализованных ювелирных изделий предприятиями, учреждениями и организациями и ФЛП, осуществляющими розничную торговлю ювелирными изделиями из золота, платины и драгоценных камней (в том числе произведенными из давальческого сырья);

установление обязанности уплаты военного сбора в размере 15% от стоимости приобретенного движимого имущества предприятиями, учреждениями и организациями, физическими лицами, которые приобретают право собственности на легковые автомобили, подлежащие первой государственной регистрации в Украине территориальными органами МВД, кроме случаев обеспечения легковыми автомобилями лиц с инвалидностью согласно законодательству;

установление обязанности уплаты военного сбора в размере 5% от дохода с продажи недвижимого имущества физическими лицами, которыми в течение отчетного налогового года осуществлена продажа одного объекта недвижимости;

установление обязанности уплаты военного сбора в размере 5% поставщиками электронных коммуникационных услуг, которые предоставляют услуги мобильной связи, уплаченной конечными пользователями таких услуг;

установление обязанности ежемесячной уплаты авансовых взносов по налогу на прибыль предприятий плательщиками налога, осуществляющими деятельность по розничной торговле горючим в размере 0,5 минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года, из расчета на 1 кубический метр резервуаров для хранения бензина и дизельного топлива и сжиженного газа, размещенных на месте розничной торговли горючим, внесенным в Единый реестр лицензиатов и мест обращения горючего;

установление специфической ставки акцизного налога в размере 0,1 евро за 1 литр сладких напитков газированных.

Рада приняла законопроект о повышении акцизного налога на топливо