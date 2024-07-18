Парламент принял во втором чтении законопроект о повышении акцизного налога на топливо, сообщил в четверг нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

Детали

"Парламент принял законопроект 11256-2 о повышении акционерного налога на топливо. Правка (№267) о газе тоже была поддержана. За в целом - 231", - сообщил Железняк.

Законопроект предусматривает постепенное повышение акцизного налога на моторные топлива.

В частности, с 1 сентября по 1 января 2025 года ставка акциза на бензин должна составлять 242,6 евро за 1000 литров, на дизель 177,6 евро, а на газ - 148 евро.

В 2025 году на бензин акцизный налог составит 271,7 евро, на дизель - 215,7 евро, на газ - 173 евро. В 2026 году на бензин - 300,8 евро, на дизель - 253,8 евро, на газ - 198 евро. В 2027 году на бензин - 329,9 евро, на дизель - 291,9 евро, а на газ - 223 евро.

В 2028 году предполагается, что ставка акциза на бензин составит 359 евро, на дизель - 330 евро, а на газ - 250 евро.

Напомним

Законопроект о повышении акцизного налога на топливо был принят в первом чтении в начале июня. Ко второму чтению были внесены изменения в части акциза на газ, который должен был составлять в этом году на уровне 55,6 евро.