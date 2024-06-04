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Збільшення акцизів на пальне: Рада зробила перший крок

Збільшення акцизів на пальне: Рада зробила перший крок

Київ • УНН

 • 19867 перегляди

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект, який передбачає поступове підвищення акцизного податку на пальне, довівши ставку до 359 євро за 1000 літрів для бензину, 330 євро для дизельного пального і 70 євро для газу до 2028 року.

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, який передбачає підвищення акцизного податку на пальне. Документом передбачається, що ставка акцизу на бензин становитиме 359 євро за 1000 літрів, на дизель - 330 євро, а на газ - 70 євро. Про це пише УНН з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка та картку законопроєкту №11256-2.

Рада все ж таки підтримала у першому читанні альтернативний №11256-2 про підвищення акцизного податку на паливо. За основу саме альтернативний - 227. Там теж норма про газ прописана інакше (менше акциз) 

- повідомив Железняк.

Доповнення

Законопроєкт передбачає поступове підвищення акцизного податку на моторні палива. Зокрема, з 1 липня по 1 січня 2025 року ставка акцизу на бензин повинна становити 242,6 євро за 1000 літрів, на дизель 177,6 євро, а на газ - 55,6 євро.

У 2025 році на бензин акцизний податок становитиме 271,7 євро, на дизель - 215,7 євро, на газ - 59,2 євро. У 2026 році на бензин - 300,8 євро, на дизель - 253,8 євро, на газ - 62,8 євро. У 2027 році на бензин - 329,9 євро, на дизель - 291,9 євро, а на газ - 66,4.

У 2028 році передбачається, що ставка акцизу на бензин становитиме 359 євро, на дизель - 330 євро, а на газ - 70 євро.

Як зазначив Железняк, законопроєкт №11256-2 підтримали після відхилення двох попередніх законопроєктів. Зокрема, Рада не підтримала у першому читанні урядовий законопроєкт №11256 про підвищення акцизного податку на паливо. За нього проголосували лише 212 депутатів.

Уряд пропонував приведення розмірів ставок акцизного податку на пальне до мінімальних рівнів таких ставок, встановлених в ЄС, поступово, протягом 4 років.

Уряд схвалив поступове підвищення акцизів на пальне та деякі алкогольні напої до мінімальних рівнів ЄС - Мінфін22.03.24, 16:37 • 22907 переглядiв

Також не вистачило голосів за інший альтернативний законопроєкт №11256-1. Його підтримали лише 218 депутатів.

Нагадаємо

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби. Акциз на цигарки привʼязують до євро, а не гривні та передбачається, що у 2025-му році акциз зросте на +23%, а потім 2026-2028 роках буде по +5%.

Павло Башинський

Павло Башинський

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