Увеличение акцизов на топливо: Рада сделала первый шаг

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий повышение акцизного налога на топливо. Документом предусматривается, что ставка акциза на бензин составит 359 евро за 1000 литров, на дизель - 330 евро, а на газ - 70 евро. Об этом пишет УНН со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка и карточку законопроекта №11256-2.

Рада все же поддержала в первом чтении альтернативный №11256-2 о повышении акцизного налога на топливо. За основу именно альтернативный - 227. там тоже норма о газе прописана иначе (меньше акциз) - сообщил Железняк.

Дополнение

Законопроект предусматривает постепенное повышение акцизного налога на моторные топлива. В частности, с 1 июля по 1 января 2025 года ставка акциза на бензин должна составлять 242,6 евро за 1000 литров, на дизель 177,6 евро, а на газ - 55,6 евро.

В 2025 году на бензин акцизный налог составит 271,7 евро, на дизель - 215,7 евро, на газ - 59,2 евро. В 2026 году на бензин - 300,8 евро, на дизель - 253,8 евро, на газ - 62,8 евро. В 2027 году на бензин - 329,9 евро, на дизель - 291,9 евро, а на газ - 66,4.

В 2028 году предполагается, что ставка акциза на бензин составит 359 евро, на дизель - 330 евро, а на газ - 70 евро.

Как отметил Железняк, законопроект №11256-2 поддержали после отклонения двух предыдущих законопроектов. В частности, Рада не поддержала в первом чтении правительственный законопроект №11256 о повышении акцизного налога на топливо. За него проголосовали лишь 212 депутатов.

Правительство предлагало приведение размеров ставок акцизного налога на топливо до минимальных уровней таких ставок, установленных в ЕС, постепенно, в течение 4 лет.

Правительство одобрило постепенное повышение акцизов на топливо и некоторые алкогольные напитки до минимальных уровней ЕС - Минфин

Также не хватило голосов за другой альтернативный законопроект №11256-1. Его поддержали лишь 218 депутатов.

Напомним

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о повышении акцизного налога на табачные изделия. Акциз на сигареты привязывают к евро, а не гривне и предполагается, что в 2025-м году акциз вырастет на +23%, а затем 2026-2028 годах будет по +5%.