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Підвищення акцизів на цигарки: законопроєкт пройшов перше читання

Підвищення акцизів на цигарки: законопроєкт пройшов перше читання

Київ • УНН

 • 16768 перегляди

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про підвищення акцизів на тютюнові вироби, при цьому акцизний податок на сигарети прив'язаний до курсу євро і повинен збільшуватися на 23% в 2025 році, потім на 5% щорічно в 2026-2028 роках, щоб досягти мінімального рівня ЄС до 2028 року.

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби. Акциз на цигарки привʼязують до євро, а не гривні та передбачається, що у 2025-му році акциз зросте на +23%, а потім 2026-2028 роках буде по +5%. Про це пише УНН з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка та картку законопроєкту №11090.

Деталі

"Рада підтримала у першому читання №11090 про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби. За основу - 249. Встановити з 01.01.2028 нові розміри ставок акцизного податку на тютюнові вироби з огляду на мінімальний рівень, визначений Директивою 2011/64/ЄС", - повідомив Железняк.

За його словами, акциз на цигарки привʼязують до євро, а не гривні, а також передбачається, що у 2025-му році акциз зросте на +23%, а потім 2016-2028 роках буде по +5%.

"В цьому році збільшення буде тільки у випадку девальвації. Реалізація законопроекту матиме наслідком збільшення доходів бюджету за рахунок додаткових надходжень акцизного податку з тютюнових виробіву 2025 році у сумі близько 612 млн гривень, у 2026 році – 5 млрд гривень, у 2027 році – 9,3 млрд гривень, у 2028 році – 13,8 млрд гривень", - додав Железняк.

Доповнення

Як вже було зазначено, акциз на тютюн, цигарки, сигари, сигарили, ТВЕНи будуть прив’язуватися до євро, а не до гривні. Зокрема, акциз на сигарети без фільтра, сигарети з фільтром та сигарили має до 2028 року становити 90 євро за 1000 штук.

Однак, в період з 1 липня по 31 грудня цього року передбачається, що ставка на сигарети без фільтра, сигарети з фільтром та сигарили буде становити 64,45 євро за 1000 штук, в період з 1 січня по 31 грудня 2025 року - 78 євро за 1000 штук, з 1 січня по 31 грудня 2026 року - 82 євро за 1000 штук, а в період з 1 січня по 31 грудня 2027 року - 86 євро.

На ТВЕНи ставка у цьому році становитиме 63,45 євро за 1000 штук, у 2025 році - 70,40 євро, у 2026 році - 70,80 євро, у 2027 році - 71,14 євро, а у 2028 році - 71 євро.

Нагадаємо

Рішення про поступове підвищення акцизів на цигарки до мінімального рівня в ЄС до 2028 року пройшло профільний парламентський комітет, Верховній Раді рекомендовано ухвалити відповідний законопроєкт за основу.

Павло Башинський

Павло Башинський

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