Повышение акцизов на сигареты: законопроект прошел первое чтение

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о повышении акцизного налога на табачные изделия. Акциз на сигареты привязывают к евро, а не гривне и предполагается, что в 2025-м году акциз вырастет на +23%, а затем 2026-2028 годах будет по +5%. Об этом пишет УНН со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка и карточку законопроекта №11090.

Детали

"Рада поддержала в первом чтении №11090 о повышении акцизного налога на табачные изделия. За основу - 249. установить с 01.01.2028 новые размеры ставок акцизного налога на табачные изделия учитывая минимальный уровень, определенный директивой 2011/64/ЕС", - сообщил Железняк.

По его словам, акциз на сигареты привязывают к евро, а не гривне, а также предполагается, что в 2025-м году акциз вырастет на +23%, а затем 2016-2028 годах будет по +5%.

"В этом году увеличение будет только в случае девальвации. Реализация законопроекта будет иметь следствием увеличение доходов бюджета за счет дополнительных поступлений акцизного налога с табачных изделий в 2025 году в сумме около 612 млн гривен, в 2026 году – 5 млрд гривен, в 2027 году – 9,3 млрд гривен, в 2028 году – 13,8 млрд гривен", - добавил Железняк.

Дополнение

Как уже было отмечено, акциз на табак, сигареты, сигары, сигариллы, Твены будут привязываться к евро, а не к гривне. В частности, акциз на сигареты без фильтра, сигареты с фильтром и сигариллы должен к 2028 году составить 90 евро за 1000 штук.

Однако, в период с 1 июля по 31 декабря этого года предполагается, что ставка на сигареты без фильтра, сигареты с фильтром и сигариллы будет составлять 64,45 евро за 1000 штук, в период с 1 января по 31 декабря 2025 года - 78 евро за 1000 штук, с 1 января по 31 декабря 2026 года - 82 евро за 1000 штук, а в период с 1 января по 31 декабря 2027 года - 86 евро.

На Твены ставка в этом году составит 63,45 евро за 1000 штук, в 2025 году - 70,40 евро, в 2026 году - 70,80 евро, в 2027 году - 71,14 евро, а в 2028 году - 71 евро.

Напомним

Решение о постепенном повышении акцизов на сигареты до минимального уровня в ЕС к 2028 году прошло профильный парламентский комитет, Верховной Раде рекомендовано принять соответствующий законопроект за основу.