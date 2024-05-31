Підвищення акцизів на цигарки схвалив парламентський комітет

ukenru
09:57 • 5315 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
07:30 • 24512 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 51889 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 67566 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 111337 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 135430 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 138496 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 239585 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171134 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 190207 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+13°
3 м/с
50 %
750 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

29 березня, 01:53 • 39968 перегляди
В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

29 березня, 02:38 • 15739 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

29 березня, 03:09 • 45415 перегляди
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

06:20 • 22362 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

07:29 • 26811 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 239586 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 360526 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 376076 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 291565 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 364597 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 59707 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 76356 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 87788 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 170457 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 173026 перегляди
Актуальне
Підвищення акцизів на цигарки схвалив парламентський комітет

Підвищення акцизів на цигарки схвалив парламентський комітет

Київ • УНН

 • 19678 перегляди

Рішення про поступове підвищення акцизів на цигарки до мінімального рівня в ЄС до 2028 року пройшло профільний парламентський комітет, Верховній Раді рекомендовано ухвалити відповідний законопроєкт за основу.

Рішення про поступове підвищення акцизів на цигарки до мінімального рівня в ЄС до 2028 року пройшло профільний парламентський комітет, Верховній Раді рекомендовано ухвалити відповідний законопроєкт за основу, повідомив у п'ятницю представник уряду у парламенті Тарас Мельничук, пише УНН.

Деталі

"Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував ВР ухвалити за основу урядовий проект закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби" (реєстр. № 11090 від 18.03.2024)", - написав Мальничук у Telegram.

Законопроектом пропонується:

  • встановити з 01.01.2028 нові розміри ставок акцизного податку на тютюнові вироби з огляду на мінімальний рівень, визначений директивою Ради ЄС, з одночасним зменшенням акцизного навантаження на тютюновмісні вироби для електричного нагрівання. Поряд з цим, передбачити поступове, починаючи з 01.07.2024 по 31.12.2027, щорічне підвищення ставок акцизного податку для приведення їх до зазначеного мінімального рівня;
  • визначити грошову одиницю виміру ставки акцизного податку на тютюнові вироби у євро; 
  • передбачити особливості порядку обчислення акцизного податку з тютюнових виробів за ставками, вираженими в іноземній валюті; 
  • встановити послаблення на період воєнного стану обмеження щодо заходів накопичення обсягів тютюнових виробів на складах перед підвищенням ставок акцизного податку (антифорстолінг) шляхом збільшення установленого розміру середньомісячного обсягу реалізації на митній території України тютюнових виробів з 115 до 120 відсотків.

Підвищення акцизів на деякі алкогольні напої та пальне схвалив уряд - Мельничук10.05.24, 17:14 • 23305 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітика
rada-yevropeiskoho-soiuzuРада Європейського Союзу
verkhovna-radaВерховна Рада
ukrainaУкраїна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,551.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,877.45